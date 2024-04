Scene de gelozie la Survivor All Stars! Ana Porgras, deranjată de apropierea dintre Zanni și Duli: „Am simțit nevoia să mă dau la o parte”

Spiritele se încing la Survivor All Stars! Andrei Ciobanu spune lucrurilor pe nume, după ce a văzut anumite schimbări în tabăra Faimoșilor. Concurentul este de părere că Ana Porgras se simte deranjată de apropierea dintre Zanni și Alexandra Duli, lucru care o afectează pe faimoasă și pe traseu. Acesta consideră că până și Ștefania Stănilă preia stările negative ale Anei, căci cele două foste sportive petrec foarte mult timp împreună. Ce spune Zanni despre gesturile de gelozie ale Anei Porgras?

Zanni și Alexandra Duli au avut câteva schimburi de replici siropoase, stârnind astfel reacții ale unor concurenți. Spre exemplu, Andrei Ciobanu a decis să dea cărțile pe față în legătură cu acest subiect și să spună că pe Ana Porgras o deranjează apropierea dintre Zannidache și Duli.

În opinia lui, nu aceasta ar fi principala problemă, ci că fosta sportivă nu dă tot ce poate pe traseele din jungla dominicană când vede că Zanni râde cu războinica. Și asta nu e tot! Ciobanu crede că și Ștefania Stănilă este afectată de stările Anei, căci petrec mult timp împreună.

„Aștept chestia asta cu veteranii. Normal, voi ați fost și voi patru sunteți foarte uniți. Numai când văd că din nucleul ăsta, oameni cedează. Și am observat că la Ana Pogras, în ultimele dăți când intră pe traseu, are foarte multe căderi și are foarte multe momente când oricum nu-i pasă. Competiția asta uneori nu este despre cum se potrivește.

E despre cum se nimerește. Și în momentul de față, nu se mai iau în considerare calitățile sportive. Poți să ai un declin, poți să ai mai multe zile proaste. Nu contează lucrul ăsta, contează să-ți observi în echipă aliați”, este de părere faimosul.