Zece oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit pe autostradă. Imagini cu impactul care a produs o tragedie națională

Accident aviatic pe o autostrada express de la periferia capitalei malaeziene Kuala Lumpur, Malaezia. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o mașină și o motocicletă. La bord se aflau 6 pasageri și doi membri ai echipajului.

Aeronava de mici dimensiuni a plecat de la Aeroportul Internațional Langkawi și avea ca destinație insula turistică Langkawi, la vest de capitala Kuala Lumpur. Potrivit unui comunicat al Autorității Aviatice Civile din Malaezia, primul contact făcut de aeronava Beechcraft Model 390 cu turnul de control aerian a fost la 14:47 (ora locală), iar la 14:51 turul de control a observat fum ieșind de la locul coliziuni. Totodată, aeronava nu a emis niciun apel de urgență, relatează BBC.

”Primul contact făcut de aeronavă cu turnul de control aerian Subang a fost la 2.47 p.m. (ora locală) şi autorizaţia de aterizare a fost dată la 2.48 p.m. La ora locală 2.51 p.m., turnul de control a observat fum ieşind de la locul coliziunii, dar aeronava nu e emis vreun apel de urgenţă. Avionul s-a prăbuşit peste o maşină şi o motocicletă, în care se aflau câte o persoană”, se arată în declarațiile şefului Poliţiei din Selangor, Hussein Omar Khan.

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbuși peste o motocicletă și o mașină în timp ce încerca să aterizeze pe aeroport

Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, un fost membru al forțelor aeriene malaeziene, a declarat pentru AFP că a văzut avionul zburând neregulat: ”La scurt timp după aceea am auzit o explozie puternică. Am mers spre locație și am văzut rămășițele unui avion. Nu am mai putut face nimic”.

Avionul s-a prăbușit peste o mașină și o motocicletă, fiecare transportând câte o persoană. Potrivit oficialilor, cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața. Victimele de pe șosea încă nu au fost identificate. După găsirea cutiei negre a aeronavei anchetatorii vor afla cu exactitate cauzele tragediei.

”Legiştii colectează rămăşiţele şi le vor aduce la Spitalul Tengku Ampuan Rahimah din Klang pentru autopsie şi identificare. Nimeni nu a supravieţuit prăbuşirii. Victimele (de pe autostradă) vor trebui şi ele identificate, vom reveni cu informaţii la momentul potrivit. Trebuie făcute confirmări de către legişti. Deocamdată nu putem spune care a fost cauza prăbușirii, pentru că investigațiile sunt în curs de desfășurare”, a mai spus Hussein Omar Khan.



