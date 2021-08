Zeci de românii au așteptat ore în șir în vama Kulata! Autocarul ce trebuia să îi ia s-a defectat. Oamenii au dormit pe scaune

Vacanța a zeci de români s-a transformat într-un adevărat coșmar. Autocarul ce trebuia să îi transport s-a defectat, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte 8 ore până s-a găsit o soluție.

Aproape 30 de români au rămas blocați în Vama Kulata, după ce autocarul ce trebuia să îi transporte s-a defectat. Oamenii au rămas blocați în vamă timp de opt ore și au trebuit să se descurce așa cum au putut. Fără mâncare și apa, sau un loc unde să doarmă toți au fost extrem de revoltați. Aceștia au improvizat paturi din scaune și au așteptat ore în șir până când s-a găsit o soluție. (CITEȘTE ȘI: HAOS PE LITORAL! TURIȘTII FAC HAZ DE NECAZ, DUPĂ CE NU MAI GĂSESC CAZĂRI, IAR FLUXUL DE OAMENI ESTE IMENS: ”HAI, CĂ ȚI-AM OPRIT UN LOC ÎN APĂ!”)

În cele din urmă, turiști români au trecut pe jos vama în Bulgaria. O femeia a surprins în imagini și a povestit pe rețelele de socializare toate lucrurile prin care au trecut românii.

„Este ora 7.20 și fata mea si prietenul ei așteaptă de la miezul nopții in vama Kulata, alături de alte 25-30 persoane. Si nu așteaptă controlul vamal sau anti-Covid, ci un autocar! 🙁

Ar fi trebuit sa plece ieri la ora 16.00 din Limenas (Thassos), cu un autocar, luaseră biletele de la InterTour. Autocarul a avut o defecțiune tehnica si de aici a început totul:

– noi nu am aflat de defecțiune decât când am ajuns in port si am sunat șoferul (agenția nu ne-a anunțat, deși înțelegem ca mașina se stricase cu vreo 2-3 ore înainte),

– In intervalul 15.30-20.00 am vorbit la telefon in nenumărate rânduri cu Alex de la InterTour, cu o doamna de la Ruefa Chartere (Alex zicea ca Ruefa e agenția, si ca, de fapt, InterTour e doar o platforma), cu șoferul mașinii stricate, cu grecoaica Alexa, cu Stephanos, șoferul grec al unui alt autocar care strângea romanii de pe insula, cu domnul Paul, care se ocupa de flota de mașini. Informațiile de la cei care ar fi trebuit sa ne ajute veneau trunchiat, complet eronat si un pic grotesc: „Nu știu numărul autocarul grec care vine sa ii ia, nu au vrut sa ni-l dea”, „Autocarul a ajuns, e in port in Limenaria” (Maria si Dragoș erau in partea opusa a insulei, in Limenas), „Doamna, va rog sa mă credeți ca suntem in aceeași situație” – asta e preferata mea, așa mi-a spus doamna de la Ruefa Chartere.

– Pana la urma, păreau ca au reușit sa se organizeze. A venit șoferul mașinii stricate si au trecut cu toții, făra mașina, pe continent cu ultimul ferryboat, la 20.30, urmau sa meargă cu un autocar grec din Kavala pana la Sofia, iar din Sofia sa ii preia un autocar romanesc.

– Numai ca autocarul grec i-a lasat in Kulata la miezul nopții. Pe la 4 li s-a spus ca autocarul romanesc vine la 7-7.30, pe la 6, ca vine la 8-8.30. Realitatea e ca nu avem nicio dovada ca a plecat un autocar spre ei.

– De ieri, de la 15.30 si pana acum, la 07.20, oamenii aceștia nu au primit nimic – nici măcar o sticla de apa. In Vama, peste noapte, a fost totul închis. Si frig. In grup sunt si oameni in vârsta, si copii – au dormit toți pe scaune metalice, mese sau ciment.

Las niște poze si (sper sa nu mai am cu ce sa) va țin la curent.

UPDATE: La 8 dimineața au trecut vama pe jos, 30 de oameni cu bagajele in brațe, si in Bulgaria s-au urcat intr-un autocar. Sper sa ii duca pana la București 🙂

UPDATE 2: pe principiul „De cate companii e nevoie sa NU aduci niște romani din Grecia?” :), se pare ca responsabili nu sunt nici InterTour, nici Ruefa Chartere, ci Tabita Tour.”, a scris femeia, pe rețelele de socializare.