Zi de doliu în lumea muzicii! Un cunoscut rapper s-a stins din viață

Este zi de doliu în lumea muzicii internaționale. Un cunoscut rapper s-a stins din viață la vârsta de doar 54 de ani. Anunțul decesului a fost făcut public de către presa internațională, însă cauza morții nu a fost comunicată. Fanii sunt șocați de trecerea în neființă a celebrului cântăreț.

Rapper-ul David Jolicoeur s-a stins din viață. Cunoscut sub numele de scenă de Trugoy the Dove, cântărețul a decedat la vârsta de doar 54 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută public, însă este cunoscut faptul că acesta se confrunta de ceva timp cu o insuficiență cardiacă congestivă.

Fanii și colegii de breaslă au fost șocați atunci când au aflat teribila veste. Rețelele sociale s-au umplut de mesaje în memoria celebrului rapper. Fanii și-au luat adio de la el și au transmis o mulțime de mesaje de condoleanțe.

„Dave! A fost o onoare să împart atâtea scene cu tine”, a scris rapperul Big Daddy Kane, în memeoria colegului său.

David Jolicoeur s-a stins din viață

David Jolicoeur s-a născut în Brooklyn, însă a crescut în zona Amityville din Long Island. Rapper-ul și-a descoperit repede pasiunea pentru muzică și nu a putut sta departe de scenă. Acesta a fost unul dintre cei mai influenți artiști hip-hop din anii 1980 – 1990. Alături de Vincent Mason (Pasemaster Mase) și Kelvin Mercer (Posdnuos), David Jolicoeur a pus bazele formației De La Soul.

Cei trei au scris istorie prin muzica lor. Albumul de debut al trupei, „3 Feet High and Rising”, a fost lansat în 1989 și a fost repede apreciat de către toată lumea. Trupa era aplaudată pentru faptul că a adus în prim plan o variantă mai ușoară și mai pozitivă a rapp-ului. În 2010, albumul „3 Feet High and Rising” a fost adăugat în Registrul Național de Înregistrări de către Biblioteca Congresului pentru semnificația sa istorică.

„Este o capodoperă hip-hop pentru epoca în care a fost lansată. Cred că elementul din acea perioadă a ceea ce se întâmpla în muzică, hip-hop și în cultura noastră, cred că a salutat acest lucru și a deschis mințile și spiritele pentru a vedea și a încerca lucruri noi și diferite. … Cred că inocența pe care o aveam atunci era curajoasă, dar eram într-o perioadă în care inocența era atât de cool. Nu am luat mostre de James Brown, ci de Liberace. Cred că a fost șocant când am ieșit pe piață că am luat mostre de Liberace. Nu știu dacă ar avea același impact acum”, a declarat Jolicoeur pentru Billboard la începutul acestui an.

