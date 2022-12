Zi dureroasă în familia Denisei Răducu. Ce eveniment important avea loc astăzi, 13 decembrie

În anul 2017, pe data de 23 iulie, s-a stins din viață Denisa Răducu, una dintre cele mai iubite și mai cunoscute maneliste din România. În urma unei boli grave, artista și-a pierdut viața, lăsând în urma sa o durere enormă. Astăzi, 13 decembrie, Denisa ar fi trebuit să își serbătorească ziua de naștere.

Astăzi, 13 decembrie, Denisa Răducu trebuia să își sărbătorească ziua sa de naștere. Cu această ocazie, tatăl regretatei cântărețe a făcut noi mărturisiri despre ziua de astăzi, când fiica sa ar fi împlinit 33 de ani. Iată ce a spus Emilian Răducu. (VEZI ȘI: DENISA RĂDUCU ÎI APARE ÎN VIS TATĂLUI EI. DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE LA CINCI ANI DE MOARTEA ARTISTEI)

Tatăl Denisei, cu lacrimi în ochi în ziua de 13 decembrie

Cu durere în suflet, bărbatul a mărturisit că cea mai mare durere pe care a putut să o simtă a fost momentul în care și-a pierdut copilul. Chiar dacă Denisa nu mai este în viață, tatăl său, Emilian Răducu a menționat că nu a făcut parastas, însă a pregătit câteva pungi pentru a le împărți copiilor.

,,Da, astăzi este 13 decembrie. Nu am făcut parastas, dar am cumpărat ceva și am făcut câteva pungi și o să le împart pe la copii, pe la școală, pe la grădiniță, o să merg să le împart. Este foarte greu. Ceva mai dureros și mai greu decât să-ți pierzi un copil nu cred că există. Nimeni nu vreau să treacă prin așa ceva”, a declarat tatăl Denisei Răducu, potrivit informațiilor oferite de spynews.ro.

Cum arătau zilele de naștere ale Denisei Răducu

În cadrul aceluiași interivu pe care l-a oferit, Emilian Răducu și-a amintit cum erau zilele de naștere ale fiicei sale. Bărbatul a povestit că, în copilărie, ziua de naștere era o zi ca a oricărui copil. Denisei i se cumpăra tot ceea ce ea își dorea, apoi își servea colegii la școală. (CITEȘTE ȘI: CE LEGĂTURĂ ESTE ÎNTRE CARMEN DE LA SĂLCIUA ȘI DENISA MANELISTA. CÂND A AUZIT, FOSTA SOȚIE A LUI CULIȚĂ STERP A RĂBUFNIT)

,,Zilele de naștere ale Denisei erau ca la orice copil, o sărbătoream, îi cumpăram tot ce dorea ea, ducea la școală și își servea colegii. Venea acasă de ziua ei de naștere, mai ales că e acum în perioada sărbătorilor. Ca în orice familie, orice părinte se pregătește să le da la copii câte ceva de aceste sărbători”, a mai spus tatăl Denisei Răducu, potrivit sursei amintite mai sus.