Zinedine Zidane: „Am suferit mult pentru acest rezultat!”

Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la limită pe „Allianz Arena” cu 2-1 cu Bayern Munchen în manșa tur a semifinalelor Champions League, că jucătorii săi au suferit foarte mult pentru a-și apropia victoria.

„Am suferit mult, foarte mult. La fel şi la începutul meciului. Dar, în final, am obţinut un rezultat important, foarte bun pentru noi. Trebuie să ştii să suferi în unele momente, nu poţi să joci un meci de Champions League şi să nu suferi. Am suferit, dar am obţinut un rezultat bun. Partea negativă este că l-am pierdut pe Isco cu o leziune, dar a intrat Marco şi a făcut diferenţa”, a declarat Zinedine Zidane.

Real Madrid s-a impus la limită, scor 2-1 (1-1) pe „Allianz Arena” în fața lui Bayern Munchen în manșa tur a celei de-a doua semifinale a Champions League și are prima șansă la calificarea în finala competiției.

„Galacticii” au început meciul de la Munchen timid, nemții controlând cu autoritate ostilitățile. Dominarea lui Bayern a adus și primul gol al meciului, Kimmich deschizând scorul în minutul 28. Elevii lui Zinedine Zidane s-au trezit din pumni și au reușit să restabilească egalitatea prin Marcelo,m acesta punctând cu un şut spelndid din marginea careului.

Debutul celei de-a doua reprize a fost o copie la indigo a primei, cu Bayern la timonă. Nemții au ratat însă nepermis și în minutul 57 după o greșeală impardonabilă a lui Rafinha, Asensio a marcat la capătul unui coontraatac ca la carte condus de Lucas Vasquez.

În cealaltă semifinală, Liverpool s-a impus pe „Anfield” cu 5-2 contra celor de la AS Roma și, la fel ca și Real Madrid, „cromoranii” păstrează prima șansă la calificarea în ultimul act al competiției.