Ziua Îndrăgostiților la Constanța. Două eleve s-au bătut cu pumnii și picioarele pentru un băiat | VIDEO

Scene violente într-un parc din Constanța. Două eleve s-au luat la bătaie, iar motivul l-a constituit… un băiat ”vânat” de ambele fete. De aici și până la o bătaie cu pumni și picioare nu a mai fost decât un pas.

Pentru ca totul să fie cât mai ”interesesant”, colegii fetelor le-au îndemnat pe acestea să se lupte cât mai agresiv. Este vorba despre două fete, eleve în clasa a VIII-a la școala nr. 16 din municipiul Constanța, care, din câte se pare, au ales să-și rezolve problemele cu pumnii. Nu se știe dacă ambele au aceeași vină, mai ales că, potrivit unor colegi, ”capul răutăților” ar fi minora mai mare (cu bluză albă).

”Știam eu că nu trebuia să venim aici, în parcul de la Far. Trebuia să mergem direct la școală. Am ajuns, stăteam și a venit deodată o altă fată și a început s-o tragă de păr, fără să facă nimic. Apoi a lovit-o și cu pumnii”, a declarat o fată, martoră la scena de violenţă.

”Ele au un conflict mai vechi. Se ceartă de mai mult timp. Cred că totul a pornit de la un băiat. Fata care a început scandalul este mai mare, dar este tot în clasa a VIII-a, pentru că a rămas de două ori repetentă. Este agresivă”, a spus o altă colegă, potrivit replicaonline.ro.

Conducerea şcolii în care învaţă cele două adolescente a precizat că va fi declanşată o anchetă, informează replicaonline.ro.