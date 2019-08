Ziua Internațională a Pisicii. Top 10 feline celebre

Ziua Internațională a Pisicii este o zi de activism pentru conștientizarea oamenilor față de nevoile pisicilor, o zi de luptă împotriva neglijenței și a abuzurilor asupra acestora. În 2002, Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (engleză – International Fund for Animal Welfare — IFAW) și alte grupuri pentru drepturile animalelor au propus ca această zi să se țină pe data de 8 august.

În unele părți ale Europei, Ziua Internațională a Pisicii se sărbătorește pe data de 17 februarie, iar în Rusia pe 1 martie. În alte țări este stabilită și o Zi națională a pisicii. În Statele Unite ale Americii, spre exemplu, aceasta se ține pe 29 octombrie.

Top 10 feline celebre

10. Grumpy Cat – Numele adevărat este Tadar Sauce. Pisica ”morocănoasă” a făcut înconjurul internetului datorită expresiei sale. A apărut în nenumărate emisiuni ale televiziunilor americane, a vizitat şi redacţiile Times – pentru o şedinţă foto – şi Forbes – pentru un interviu! A apărut pe coperta Wall Street Journal şi a New York Magazine. Pagina sa ofcială de Facebook are peste 8 milioane de aprecieri, iar pe Instagram este urmărită de 2,3 milioane de persoane.

9. Lil BUB – o pisică faimoasă, înfățișare unică. Mike Bridavsky a adoptat-o la cererea prietenilor lui, după ce o găsiseră în gunoi. Pozele cu Lil BUB au fost postate prima oară pe Tumblr în noiembrie 2011. Lil BUB are 3 milioane de Like-uri pe Facebook. Totodată, Lil Bub este vedeta din Lil Bub & Friendz, documentar care a avut premiera la Tribeca Film Festival în 18 aprilie 2013.

8. Venus – supranumită Pisica cu două feţe, are mai mult de 1 milion de fani pe Facebook şi se apropie de aceleaşi cifre şi pe Instagram. Faţa sa este jumătate neagră-jumătate portocalie. Mai mult, Venus are un ochi verde şi altul albastru.

7. Maru – motan jucăuş din Japonia căruia îi place la nebunie să se bage în cutii goale sau pungi. Pe canalul de YouTube are peste 500.000 abonati, iar filmulețele cu el au sute de mii de vizualizari. A obținut o adevărată performanță: Certificatul Guinness World Records pentru cel mai urmărit animal pe Youtube.

6. Nala – pisică siameză cu ochii albaștri. Are un site cu articole imprimate cu cu ea și milioane de urmăritori pe rețelele de socializare: 2,5 milioane pe Facebook și 3,4 milioane pe Instagram.

5. Bob – Motanul a fost adoptat de James Bowen, un bărbat rămas pe drumuri. Împreună au început să facă spectacole în stradă, bucurându-se de un mare succes. James a scris şi o carte care a devenit bestseller – „A Street Cat Named Bob”. Cartea a fost ecranizată în 2016.

4. Hamilton The Hipster Cat sau motanul purtător de mustaţă este îndrăgit de aproape 800 de mii de urmăritori pe Instagram.

3. Choupette Lagerfeld – pisica celebrului designer Karl Lagerfeld. A apărut pe copertele celor mai prestigioase reviste, are contracte de milioane euro și chiar și o carte biografică: „Choupette – the Enchanted Life of a Fashion Cat”, scris de Patrick Mauriès şi Jean Christophe Napias.

2. Omar the Maine Coon – are trei ani, măsoară 1,20 metri, de trei ori mărimea unei pisici normale, și o greutate de 14 kilograme, practic, greutatea unui câine de talie medie. Deține un certificat Guinness World Records pentru cea mai lungă pisică din lume.

1. Scarface – este o pisică adoptată de pe stradă. Datorită figurii sale înfricoșătoare, Scarface a devenit celebră în toată lumea. A apărut chiar și pe coperta revistei britanice Your Cat.

Sursa- Viva!