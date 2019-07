Ziua Prieteniei. Cele mai frumoase mesaje pentru amici

Ziua Internaţională a Prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011. Scopul iniţiativei este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relaţiile individuale.

1. Prietenia nu e un concept,nu e o notiune metafizica…prietenia e un curcubeu in toate culorile dragostei,e o promisiune nesfarsita,e un cadou pe care il deschizi iarasi si iarasi.

2. Prietenia nu tine de moda, nu e ceva ce se poarta sezonul acesta, nu se cumpara si nu se vinde – este insa cea mai buna investitie in aceasta viata!

3. Te pretuiesc pentru ca imi intri direct in inima , bajbaind prin bezna neputintei mele, si scoti la lumina doar acele mici comori ale sufletului pe care nimeni altcineva nu le-a cautat atat de departe…

4. Prieteniile sunt structurile care ne mentin atunci cand lumea noastra interioara e in pericol sa dispara. Si ele transforma limitele noastre in frumoase privilegii care ne dau posibilitatea sa mergem inainte prin umbra neputintei noastre.

5. Prietenia adevarata se cunoaste atunci cind ai mai mare nevoie de cineva care sa te inteleaga,sa te sustina,si cel mai important:sa poata stinge focul ce te macina pe dinauntru cu dragostea lui imensa si prin felul lui unic de a te alina cu cuvintele si sfaturile potrivite,atunci simti cum inima iti infloreste ca un trandafir in urma unei calde ploi de vara.

6. Prietenul adevarat…imi ghiceste gandurile si se bucura intotdeauna cand ma vede. Imi da atentie si imi dezvaluie tainele sale. Imi ofera umarul, sa ma odihnesc, si imi intinde o mana la nevoie. Este alaturi de mine la necaz, cu sufletul mereu deschis catre mine. Toate astea, pentru mine, le reprezinti doar TU!

8. Sa poti zambi senin in zilele cu furtuna

Cand soarele se ascunde si norii se aduna,

Sa poti iubi si atunci cand intalnesti doar ura,

Si-n inima si-n suflet descoperi numai zgura,

Zambeste si iubeste caci viata e un dar

Iar clipa nu asteapta si nu se-ntoarce iar.

9. Moartea nu face decat sa traverseze lumea, asa cum doi prieteni trec marile; traiec vesnic unul in inima celuilalt. Aceia care iubesc si traiesc etern trebuie sa-i fie mereu prezenti unul altuia. Legatura lor, oglindita in acest pocal divin, este libera si pura. Aceasta este alinarea pe care-o aduce prietenia, caci, chiar si atunci cand prietenii dispar, legatura si afectiunea lor este, in sensul cel mai bun, mereu prezenta si nemuritoare.

10. Esti floarea pe care am intilnit-o, dar nu am fost in stare sa ma aplec si sa te ridic. Dar promit ca am sa te ud cu lacrimile mele.

11. Un prieten ADEVARAT stie care este realitatea vietii tale. Un prieten OARECARE, cand te viziteaza, se poarta ca un invitat. Un prieten ADEVARAT deschide frigiderul si ia ceea ce are nevoie. Un prieten OARECARE gandeste ca prietenia s-a terminat dupa o discutie aprinsa. Un prieten ADEVARAT stie ca nu exista prietenie fara lupta. Un prieten OARECARE spera ca intotdeauna esti acolo pentru el sau ea. Un prieten ADEVARAT intotdeauna va fi acolo pentru tine. Tu esti un Prieten Adevarat pentru mine!

12. Toti aud ceea ce spui. Prietenii asculta ceea ce spui. Dar cei mai buni prieteni asculta si ceea ce nu spui.

13. Dumnezeu sa iti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas si un raspuns la fiecare intrebare

14. Vorbe dulci sunt usor de spus, lucruri dragute sunt usor de cumparat, dar oameni de treaba sunt greu de gasit, viata se termina cand tu incetezi sa visezi, speranta moare cand tu incetezi sa crezi, dragostea se termina cand tu incetezi sa mai tii la cineva, prietenia se sfarseste cand tu nu mai imparti, asa ca imparte cu cine crezi ca iti este prieten, sa iubesti fara conditii, sa vorbesti fara intentii, sa daruiesti fara motive, sa tii la cineva fara explicatii, e inima adevaratei prietenii

15. Intotdeauna prietenia adevarata e durabila chiar daca viata impreuna ne face sa nu mai avem timp de vise, simt ca te am langa mine si ca daca am nevoie TU ma ajuti sa ma ridic. esti cel care imi da echilibrul necesar parcurgerii cat mai drept a vietii.Te iubesc de la pamant la cer, de la cer la pamant si inca o data pe atat!.

16. Daca vrei sa-ti fie bine, ia reteta de la mine: Sefului ceaiul sa-i dai indulcit si cu pogaci, Cafeluta cea mai buna, in canita cat o urna!

17. Zambeste! Alunga tristetea! Traieste clipa!

18. Pentru ca cerul sa-ti fie senin, pastreaza in coltul tau o raza de soare

19. O umbra poate aduce mangaierea altei umbre. Cand imparti cu prietenul aceeasi bezna, ai dreptul sa-l alegi in drumul tau …spre lumina! Cred in asa o prietenie!

20. Pastreaza in inima ta dragostea la fel de curata ca florile de crin si daruieste-i iubirea ta celui care ii vei intinde mana nu pentru o zi….

ci pentru totdeauna.