Florin Salam emoționează sau distrează cu lejeritate o țară întreagă. Este nevoie doar de un microfon și de o orchestră bine calibrate, iar show-ul poate începe în orice moment. „Briliantu’ României” pare că s-a născut pe scenă, însă puțini îl cunosc pe artist în ipostazele din spatele reflectoarelor. Este poate cel mai „familist” cântăreț din industrie și, chiar dacă timpul personal îi lipsește aproape cu desăvârșire, Florin Salam încearcă să își bucure familia cu fiecare ocazie. Imaginile toamnei au fost surprinse de CANCAN.RO – un tablou de familie perfect!

Protagoniștii sunt nimeni alții decât membrii familiei Stoian, într-o după-amiază de vineri, neobișnuit de călduroasă pentru începutul lunii octombrie. Printre cântări ce îl solicită la maximum din punct de vedere vocal, dar și al odihnei, Florin Salam și-a făcut timp să ia prânzul alături de fetele sale favorite.

Prin urmare, formula a fost completă – „Regina” Roxana și „prințesele” Betty, Maria și Ranya s-au urcat în Cadillac-ul spațios și au plecat către restaurantul din zona de nord a Capitalei. Distracția a fost pe măsură, iar timpul petrecut cu familia pare să-l fi încărcat pe artist cu maximum de energie.

Feblețele lui Florin Salam au făcut poze cu… maimuța!

Florin Salam a împlinit, pe 1 octombrie, 43 de ani și nu putea să-și facă un cadou mai de preț decât prezența celor dragi. Ba mai mult, cunoscutul interpret urmează să devină bunic pentru a treia oară, după ce Dani Stoian, fiul artistului, a anunțat că așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Deci ce poate fi mai frumos pentru „Briliant”, decât să fie înconjurat de micuți care cresc în totală armonie?!

Dar să revenim la acțiunea zilei de vineri, când artistul și-a desfătat sufletul la restaurant. S-a delectat, alături de fetele lui, cu cele mai fine preparate și a făcut live-uri pe TikTok de pe profilul lui Betty. Nimic nu i-a stat în cale lui Florin Salam, care își merită din plin cifrele cu care a și confirmat până acum.

Sutele de milioane de vizualizări de pe YouTube s-au văzut imediat când cântărețul a avut nevoie de susținerea comunității sale în „războaiele tap tap”, la modă pe TikTok. Însă punctul de interes al amiezei relaxate a fost o maimuțică, ce aparține unuia dintre prietenii lui Florin Salam.

Imaginile grăiesc de la sine, surprinzând în totalitate fascinația care le-a cuprins pe Maria și Ranya!

„Iartă-mă, Doamne, dar ăsta e adevărul!”

Bucuria familiei Stoian este absolut contagioasă dincolo de ecrane, însă Florin Salam a recunoscut, într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, că și-ar dori să aloce mai mult timp celor pe care îi iubește:

CANCAN.RO: De unde pasiunea pentru TikTok, domnul Florin?

Florin Salam: Fata mea, Betty, ea are. Și am zis: „Hai să intru eu!”, să îi fac urmăritori. Și dacă i-am ajutat pe alții, de ce să nu-i ajut și pe copiii mei? Și am intrat eu!

CANCAN.RO: Nu are nimeni șanse cu tine pe TikTok la momentul ăsta, mi se pare că nu e o luptă dreaptă între tine și altcineva!

Florin Salam: Eu nu vreau luptă, eu vreau muncă. Muncă cu roade, cu spor și sănătate în primul rând!

CANCAN.RO: Cum se bucură Florin de viață într-o vineri după-amiază?

Florin Salam: Mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, astăzi, după atâta muncă zilele astea, nu prea am dormit deloc și de asta îmi cer scuze la oameni, că poate ei vor să mă pună să cânt și sunt nedormit.

Oricât de obosit am fost, mi-am văzut copiii în casă și le-am zis să mergem să mâncăm ceva. Să mai simt și eu partea asta de părinte, de om de familie, să mă bucur de pomii ăștia pe care îi văd, de parcul ăsta. Să simt și eu că trăiesc! Și uite că au venit cu mine!

CANCAN.RO: Se întâmplă asta des, o dată pe săptămână?

Florin Salam: O dată la opt ani, vrei să te mint, iartă-mă, Doamne, dar ăsta e adevărul!

