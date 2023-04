Zodiile care știu să păcălească cel mai bine. Sunt experte în arta minciunii

Șase nativi sunt considerați mincinoșii horoscopului! Mint de îngheață apele și nu se așteaptă să fie prinși vreodată. Totuși, minciuna are picioare scurte, iar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Oricât de mult neagă și nu-și recunosc greșeala, adevărul iese la iveală atunci când le pui o întrebare capcană.

Este ceva firesc ca oamenii să mintă din când în când. Nu întotdeauna. Există 6 semne zodiacale, care mint cu nerușinare până le pui dovezile pe masă. Nu-și recunosc greșeala, neagă cât de mult pot, însă, ce nu știu ei este că minciuna are picioare scurte. Într-un final, totul iese la iveală. Când adevărul este scos la suprafață, acești 6 nativi încep să se victimizeze.

CITEȘTE ȘI: TOPUL CELOR MAI PERVERSE ZODII ÎN PAT. NIMENI NU S-AR FI GÂNDIT LA ACEST CLASAMENT

Cine sunt mincinoșii zodiacului

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, la Antena 3, care sunt cele mai mincinoase zodii. Fiecare nativ reacționează diferit atunci când este prins cu minciuna, iar cei mai mulți nu-și recunosc vina.

Taur

Taurii gândesc foarte bine minciuna înainte s-o spună. Vor să facă totul să pară cât mai real, așa că nu se grăbesc să arunce cu vorbele. Vine mereu cu lux de amănunte și te face să crezi că adevărul este cel spus de el. Are o regie impresionantă și rămâi mască atunci când își recunoaște vina. De multe ori n-o face, însă poate-l prinzi cu minciuna!

Gemeni

Gemenii sunt guralivi și din acest motiv au de pierdut. Este ușor să-ți dai seama atunci când mint, însă nu recunosc nici în ruptul capului că vorbesc adesea baliverne. Este unul dintre semnele zodiacale care iubește să fie în centrul atenției. De multe ori îi reușește acest lucru, însă nu în sensul bun.

CITEȘTE ȘI: ZODIILE CARE ÎȘI GĂSESC DRAGOSTEA ÎNAINTE DE PAȘTE. DESTINUL LE SCOATE ÎN CALE MAREA IUBIRE

Fecioară

Acest nativ te minte cu ușurință. De cele mai multe ori, exagerează cu poveștile și devine obositor pentru cei din jurul lui. Sunt și persoane care ascultă atent ce spun fecioarele și nu-și dau seama că sunt doar minciuni. Ridică din umeri atunci când sunt prinși.

Săgetător

Sunt experți la minciuni. Ies repede din situații complicate doar când mint. Multă lume îi crede, pentru că par oameni serioși, însă adevărul este altul. Dacă îi bănuiești, ajung să te facă să te simți vinovat pentru că te-ai gândit că nu sunt onești.

Capricorn

Acești nativi nu vorbesc foarte mult și tocmai din acest motiv este ușor să-i crezi atunci când mint. Spun lucruri neadevărate pe bandă rulantă și par foarte credibili. Nu vor spune niciodată că au greșit.

Pești

Peștii sunt mincinoșii zodiacului. Acest nativ nu știe ce-i onestitatea și de multe ori nu realizează ce vorbește. Sunt foarte ușor de prins, însă ei sunt de părere că niciodată nu calcă strâmb.