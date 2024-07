15 ore de coșmar pentru călătorii unui tren, pe ruta Mangalia – București Nord – Craiova. Pasagerii au suportat o căldură infernală

Călătorii unui tren au avut parte de un real coșmar, pe ruta Mangalia – București Nord – Craiova. Cu o întârziere de peste șase ore, pasagerii abia au mai suportat căldura infernală din compartimente. Călătoria a durat 15 ore, iar printre pasageri s-au aflat și aproximativ 100 de copii. Aceștia trebuiau să ajungă la Craiova.

Drumul de la mare către casă poate fi un real coșmar, în această perioadă, pentru mii de turiști. Trenurile sunt arhipline, iar pe anumite rute se pot bifa întârzieri chiar și de câteva ore. Aspect total neplăcut pentru pasageri, mai ales că aerul din compartimente este aproape irespirabil, iar temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Călătorii rezistă cu greu în fața caniculei și caută soluții de moment pentru a se răcori.

Călătorii unui tren aflat pe ruta Mangalia – București Nord – Craiova au avut de suportat o căldură infernală, pe drumul către casă. Printre pasageri s-au aflat și aproximativ 100 de copii, care se întorceau acasă. Au ajuns la destinație, însă cu o întârziere de peste șase ore. Călătoria cu trenul a fost, însă, nefavorabilă. O tânără a explicat calvarul prin care au trecut pasagerii, în tot acest timp.

Nu doar căldura infernală i-a făcut pe călători să își piardă răbdarea, ci și întârzierea care a ținut ore întregi. Totul din cauza unui incident care a avut loc în timp ce trenul circula pe rută. O ușă s-a agățat de o creangă și s-a rupt. Motiv pentur care au fost nevoiți să rămână pe loc o perioadă, până când situația a fost remediată.

„Călătoria cu trenul a fost oribilă. Nota zero! Deci, vă spun sincer, am plâns. Nu puteam să mă opresc din plâns, mi-era atât de cald, nu că voiam, îmi curgeau lacrimile din ochi, efectiv! Nu mai vin cu trenul. S-a rupt ușa, s-a agățat de o creangă și apoi au venit niște bărbați să o lege cu sârmă. După au primit ordin că nu au voie să meargă cu ușa ruptă, ne-au oprit. Am avut întârziere 7 ore”, a spus o tânără.