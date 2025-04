Ce i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski la înmormântarea Papei Francisc. Sfat prietenesc sau amenințare voalată?!

Un schimb de replici neașteptat a avut loc între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Vatican, în timpul funeraliilor Papei Francisc. Întâlnirea celor doi lideri, prima după tensiunile de la Casa Albă, a avut loc într-un cadru solemn, însă discuția lor pare să fi fost una extrem de intensă. Iată ce ar fi vorbit aceștia, de fapt!

Donald Trump și președintele ucrainean au vorbit aproximativ 15 minute în Bazilica Sfântul Petru. Întâlnirea, considerată „istorică” de către Zelenski, a fost catalogată de oficialii de la Washington drept „foarte productivă”, într-un moment în care liderii mondiali încearcă cu disperare să găsească soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de peste trei ani, scrie DailyMail.

CITEȘTE ȘI: Singurele 3 persoane vinovate de războiul din Ucraina. Donald Trump a nominalizat „inculpații”

Ce i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski

Imaginile surprinse la Vatican îi arată pe Trump, îmbrăcat într-un costum albastru, și pe Zelenski, într-o ținută neagră, aplecați intens în față, discuția lor părând încărcată de tensiune. Ulterior, discuției li s-au alăturat și Emmanuel Macron și Sir Keir Starmer, care l-au întâmpinat călduros pe liderul ucrainean.



În timpul întâlnirii organizate în grabă pe marginea ceremoniei religioase, un expert în citirea pe buze, Nicola Hickling, a dezvăluit ce și-ar fi spus cei doi lideri. Potrivit acesteia, Zelenski i-a transmis lui Trump: „I would like you to do that but not this way.” La rândul său, președintele american ar fi replicat: „It’s a very interesting strategy, you have reassurance.”

Chiar dacă interacțiunea a fost una scurtă, analiza expertei a sugerat și un moment de tensiune între Trump și Emmanuel Macron, atunci când președintele francez a sosit în timp ce încă se aranjau scaunele pentru discuția americano-ucraineană.

Deocamdată, nu se știe dacă vor urma alte discuții oficiale între Donald Trump și Volodimir Zelenski, însă această întâlnire de la Vatican a lăsat loc multor interpretări: a fost un sfat prietenesc sau o avertizare mascată?

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, salvat de la o gafă rușinoasă de Melania Trump. Ce i-a șoptit la ureche el a EXECUTAT imediat!