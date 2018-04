Sora Deliei se pregătește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astăzi, duminică, 15 aprilie. Atât părinții, cât și nașii, Delia și soțul ei, Răzvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați în același timp, că prințesa lor, Jessica va fi creștinată.

CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, i-a fotografiat pe Oana Matache și soțul ei, Răzvan, încercând să pună la punct ultimele pregătiri de nuntă. Cei doi au stat câteva minute bune de vorbă cu o doamnă blondă, lângă mașinile lor, semn că erau puțin grăbiți. Tânăra mămică era cu zâmbetul pe buze și părea destul de relaxată. Se pare că petrecerea va fi o mini-nuntă, după cum declara chiar ea zilele trecute.

“Duminica asta acum o botezăm pe cea mică. Nu suntem noi în lumina reflectoarelor, ci Jessi. Cu organizarea suntem cam varză, eu şi Răzvan. Am reuşit să duc totul la capăt, dar aşa, cu greu. M-au stresat mama şi mama lui Răzvan. Eu trebuie să le mulţumesc lor că au stat cu băţul pe mine, eu mă lăsam aşa în voia întâmplării. Imaginează-ţi-o pe naşa Delia care aleargă de la concert la concert, de la emisiuni, că stă ea să meargă în oraş să cumpere lumânări şi nu mai ştiu ce. Am nişte naşi super minunaţi, dar chestiile astea cu umblat de colo colo eu a trebuit să le fac. Va fi ceva mai mic decât nunta. Noi am vrut să facem o masă la restaurant dar a ieşit aşa, nuntă. (…) Nu ţinem băiţa de a doua zi, naşii sunt plecaţi. Asta a fost singura lor duminică liberă”, a spus Oana Matache.