Iureș mare la FCSB la începutul lunii noiembrie a anului trecut! Soțiile lui Ovidiu Popescu și Mihai Pintilii erau acuzate de o tânără că ar fi bătut-o într-una dintre toaletele de pe Arena Națională, în timpul meciului FCSB – Hapoel Beersheva. Motivul l-a dezvăluit chiar victima, Ada: "Am avut o relație cu Ovidiu Popescu!" Apele s-au liniștit, între timp, dar Ada a „lovit" din nou în "familia" FCSB-ului! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat toate detaliile.

Da, Ada nu pare să se despartă de anturajul de la FCSB! Acum o lună și ceva, femeia care a fost cap de afiș în disputa creată la echipa finanțată de Gigi Becali s-a mutat chiar în cartierul în care locuiesc cei echipați în roșu-albastru! (CITEȘTE ȘI: SOŢIILE A DOI DINTRE TITULARI, ACUZATE CĂ AU RUPT CU BĂTAIA O AMANTĂ ÎN TOALETA ARENEI NAŢIONALE)

Este vorba de un complex rezidențial cochet, unde stau jucătorii plătiți de Gigi Becali. Ada s-a mutat acolo cu chirie, alături de o prietenă bună. Finanțatorul FCSB habar nu are că, zilnic, ea se întâlnește în lift cu Romario Benzar și Florin Tănase! Cei doi plătesc utilitățile în același loc cu Ada!

Pe alei, tânăra dă nas în nas însă și cu Florinel Coman, Dragoș Nedelcu sau Planic! (VEZI AICI: CE DESCOPERIRE A FĂCUT GIGI BECALI ÎN ANCHETA AMANTEI ”MĂCELĂRITE” DE SOŢII)

Momentele de tensiune, în varianta Adei

„Cât am așteptat momentul ăsta!”. Acestea ar fi fost vorbele de întâmpinare rostite de soția lui Popescu, atunci când a întâlnit-o pe Ada, în una dintre toaletele de la Arena Națională. A urmat, după spusele Adei, un mare scandal. Ea susține că a fost agresată de nevasta lui Popescu, dar și de a lui Pintilii.

„Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi… Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris. Sunt prea afectată, prea supărată, pot intra în depresie. Dacă oamenii consideră că am greşit fiindcă m-am implicat într-o relaţie cu un om care urma să se căsătorească, este dreptul lor, dar cred că trebuie să fie judecată şi partea cealaltă şi agresiunea la care am fost supusă. Singura mea greşeală a fost atunci când am dat prima declaraţie, dar apoi am fost distrusă în public”, a spus tânăra. (CITEȘTE ȘI: ”MAGICIANUL” LUI GIGI BECALI DĂ DE PĂMÂNT CU ”AMANTA”)

„El îmi dădea mereu mesaje…”

„Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi. Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo”, a adăugat, atunci, Ada.

”Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: «Cât am aşteptat momentul ăsta»!”, a mai dezvăluit tânăra. (NU RATA, AICI: SCANDAL LA DINAMO! ȘEFUL L-A DAT AFARĂ PE BRATU DIN CAUZA AMANTEI)

Gigi Becali i-a luat partea lui Popescu

„Da, am auzit de scandal. Am vorbit cu Ovidiu Popescu şi Pintilii şi nu e nimic adevărat, e o minciună. Aşa şi despre mine poate spune cineva că am omorât pe nu ştiu cine, înseamnă că e adevărat?”, a declarat atunci Gigi Becali, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Ulterior, și-a schimbat ”depoziția”.

