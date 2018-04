Lucian Sânmărtean, ”Magicianul” lui Gigi Becali, a devenit, fără voia lui, protagonistul unei mega-telenovele care a pus pe jar întreaga suflare a fotbalului românesc. Mijlocașul de la FC Voluntari dă de pământ cu o tânără care susține că ar fi ”amanta” lui. La rândul ei, fata spune că ar fi fost amenințată cu moartea de soția fotbalistului. (CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ MARIA, SOŢIA LUI LUCIAN SĂNMĂRTEAN!)

Chiar dacă pare incredibil, este cât se poate de adevărat. Lucian Sânmărtean a ajuns să fie terorizat de o femeie. CANCAN.RO a obținut declarații în premieră de la protagoniștii scandalului.

"Nu o înțeleg pe această tânără. Pretinde că este iubita mea. Este total neadevărat. Nu am cunoscut-o în viața mea. Mă hărțuiește, am fost deja la Poliție, dar mi-au spus că nu au cum să mă ajute. Am luat legătura și cu cei de la Instagram și le-am spus care este situația. Ea și cu încă un tip au creat conturile respective. Eu cred că are ceva probleme, nu îmi imaginez ce are ea în cap. Și colegii de echipă m-au întrebat ce se întâmplă, iar după ce le-am explicat cum stă treaba au început să facă tot felul de glume. Am discutat și cu soția despre treaba asta și ea mi-a zis să nu ne punem la mintea unora. Eu tind să cred că respectiva nu are toată țigla pe casă, pur și simplu nu înteleg ce are cu mine și cu familia mea", a declarat Lucian Sânmărtean, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cea care pretinde că ar fi iubita fotbalistului de la FC Voluntari și de la care a început acest scandal a reacționat într-un mod de-a dreptul halucinant. Reporterii CANCAN.RO au reușit să o contacteze pe Andra, "iubita" sportivului.

"De doi ani și jumătate am o relație cu Lucian. Îl iubesc și stiu că și el mă iubește. Am fost considerată amantă în perioada în care el a jucat în Arabia Saudită. Toți prietenii lui știu de relația noastră, dar nu am vrut să o facem publică până acum. Eu sunt considerată mărul discordiei dintre Lucian și soția lui. Am fost amenințată de mai multe persoane din anturajul lui, care nu vor ca noi să avem o relație. Soția lui m-a amenințat cu moartea", a declarat Andra, cea care pretinde că este iubita lui Lucian Sânmărtean, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De precizat că tânăra a început să se fâstâcească în momentul în care reporterii CANCAN.RO i-au solicitat să aducă probe care să îi susțină declarațiile. Andra ne-a mărturisit că nu are poze în compania fotbalistului și, mai mult decât atât, nu poate dovedi relația cu Lucian Sânmărtean.

Maria și Lucian au trecut împreună prin momentele dificile

Maria Rus, soţia lui Lucian Sănmărtean, este o fostă atletă, iar între anii 2000 şi 2007 a făcut parte din lotul olimpic al României. În 2004 a participat la Olimpiada de la Atena şi s-a clasat pe locul 6. Din cauza unor accidentări la genunchi, Maria a fost nevoită să se retragă la doar 25 de ani.

Maria şi Lucian s-au căsătorit civil în 2010, iar în ultimii ani femeia a avut parte de momente grele din cauza unor probleme de sănătate, suferind mai multe intervenţii chirurgicale în străinătate. A reuşit, din fericire, să învingă boala, iar acum se simte perfect.

