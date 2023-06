2 ani de suspendare pentru Simona Halep, cu începere din noiembrie 2022. Anunțul momentului vine din Spania

Au apărut noi informații referitoare la scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep. Tenismena în vârstă de 31 de ani a mers la audieri în cursul zilelor de miercuri și joi (28 și 29 iunie 2023). Potrivit informațiilor, ar putea primi 2 ani de suspendare, începând din noiembrie 2022. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cursul zilelor de miercuri și joi, 28 și 29 iunie 2023, Simona Halep s-a prezentat la audieri în cazul dopajului de la US Open 2022. Au trecut nouă luni de când tenismena a fost suspendată, după ce i-a fost depistată o substanță interzisă de WADA (Roxadustat). Apoi, la câteva luni distanță, Simona Halep avea să înfrunte o altă situație neplăcută. Și anume neregulile descoperite în pașaportul biologic.

Simona Halep riscă 2 ani de suspendare

Jucătoarea de tenis așteaptă cu sufletul la gură verdictul final, iar potrivit informațiilor, există posibilitatea să primească o suspendare de 2 ani, cu începere din luna noiembrie a anului 2022. La momentul actual, Simona Halep are la activ două încălcări ale programului anti-doping. Există, însă, posibilitatea ca TAS să îi reducă această suspendare. Suspendarea maximă este de patru ani.

„Cel mai probabil va primi această pedeapsă de doi ani, cu începere din noiembrie 2022”, transmite cotidianul Marca, după audierea tenismenei de 31 de ani.

Vezi și PRIMA REACȚIE ANAD DUPĂ AUDIEREA SIMONEI HALEP: „AVEM ÎNCREDERE”

Vezi și APĂRAREA SIMONEI HALEP SE BAZEAZĂ PE SINUZITĂ! DETALII ÎN PREMIERĂ DESPRE CE LE-A SPUS SPORTIVA JUDECĂTORILOR. CUM S-A MODIFICAT PAȘAPORTUL BIOLOGIC

Halep: „Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

De altfel, Simona Halep a transmis în luna mai un mesaj referitor la situația în care se află.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

Sursă foto: CANCAN.RO