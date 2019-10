Elena Ionescu, dezvăluiri despre fosta căsnicie: “Când doi oameni nu se mai respectă…”

Deşi acum este cu zâmbetul pe buze, Elena Ionescu a trecut prin momente dificile. Artista vorbește despre motivele care au făcut-o să renunțe la căsnicie, chiar dacă și-a dorit foarte mult să aibă o familie fericită alături de tatăl copilului ei.

Elena Ionescu este gata să înceapă o nouă etapă din viața ei, ba mai mult decât atât, artista a dezvăluit faptul că nu mai suferă din dragoste. (CITEȘTE ȘI: CE A SPUS ELENA IONESCU DUPĂ CE A VĂZUT IMAGINILE CU FOSTUL SOȚ ȘI NOUA LUI CUCERIRE)

“Eu nu m-am căsatorit ca să divorţez. M-am căsatorit ca să am o familie, un copil. A venit cea mai mare bucurie a vieţii mele. Totodoata se schimbă nişte lucruri, dar oamenii nu trebuie să stea doar atunci cand e bine, ci şi atunci când e rau, despre asta e problema. Trebuie să ne asumăm când putem, când nu putem” , a declarat frumoasa brunetă pentru Antena Stars.

“Uneori e şi graba asta. Trăieşti şi vrei şi tu, mai ales că am avut şi notiunea asta de familie. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins la momentul potrivit. Dragoste cu sila nu se face. Când doi oameni nu se mai respectă, deja mult din relaţie s-a pierdut. Eu respect, dacă pot să îmi asum o calitate este respectul faţă de persoana de lângă mine şi faţă de mine. Toţi greşim, după greşeală se întâmplă nişte lucruri sau nu. Cineva îşi asumă sau nu, poate să susţină o situaţie sau nu. Categoric (n.r. a fost ceva de neiertat) altfel, încă eram împreună. Eu iubesc cu totul în general şi sunt cu totul în orice. Când conştientizezi nişte lucruri, nu poţi să spui decât că a fost cel mai bine pentru amândoi aşa. Prefer să păstrez ce a fost frumos, să nu arunc cu nămol în ce a fost, pentru că avem un copil”, a mărturisit Elena Ionescu la Antena Stars.

Răzvănel a rămas cu Elena Ionescu

Cei doi părinți au căzut de acord ca micuțul să rămână în custodia mamei, care-I permite lui Dragoș să-și viziteze fiul oricând. (NU RATA: DRAGOȘ STANCIU A VORBIT DESPRE MOTIVUL DIVORȚULUI DE ELENA IONESCU: “NE-AM APRINS REPEDE ŞI…”)

“Copilul e cu tatăl meu. Este cel mai bun bunic. Chiar se descurcă foarte bine şi mă ajută mult. Îl iau şi cu mine când am posibilitatea, dar când ţine de program… La fel, mă ajută şi mama. Dar acum şi ea are treabă, este plecată cu job-ul. Tata a fost cel care s-a sacrificat. El este mititel şi nu înţelege toată situaţia asta… Eu fac tot ce e posibil ca lui să nu-i lipsească nimic. N-o să fac nimic în a nu-i arăta că tăticul lui există şi că întotdeauna când va avea nevoie de el va fi acolo însă, într-adevăr, am stabilit un program de comun acord. Vine, îl vede când doreşte şi când are posibilitate… Se respectă, am ajuns la un consens”, a completat Elena Ionescu.