Ce a spus Elena Ionescu după ce a văzut imaginile cu fostul soț și noua lui cucerire

Elena Ionescu trece prin momente grele în această perioadă, după divorțul de soțul ei, Dragoș, căruia i-a dăruit un copil. Deși suferă, frumoasa brunetă vrea să treacă peste aceste încercări ale vieții și să își vadă în continuare de viață, dar cel mai important de cariera sa.

După doar câteva zile de la divorțul oficial, tânărul a şi fost surpins prin oraş cu o nouă parteneră. Chiar dacă nu i-a fost ușot să vadă acele imagini, Elena Ionescu spune că viața merge înainte, iar fiecare știe ce este mai bine pentru el. (CITEȘTE ȘI: ELENA IONESCU, DE URGENȚĂ LA SPITAL. CARE ESTE STAREA DE SĂNĂTATE A ARTISTEI)

“Am divorţat la notar, de comun acord în urmă cu doar câteva zile ( n.r. 11 septembrie). Oarecum, ţinem legătura pentru cel mic. Am văzut imaginile. El alege ce este mai bine pentru el. Să fie sănătos. Pentru mine este importantă cariera şi fiecare trece cum poate peste un divorţ. Nu am mai vorbit de la divorţ. O să fiu responsabilă de copil, iar atâta timp cât este cu mine, nu o să îi lipsească nimic. Cei care mă ajută sunt familia şi prietenii care au rămas după această perioadă, să mă susţină. Totul, probabil, o să reintre în normal” a declarat Elena Ionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Dragoș Stanciu a vorbit despre motivul divorțului de Elena Ionescu

În legătură cu motivul pentru care au decis să pună punct căsătoriei lor, fostul soț al artistei nu a oferit unul, spunând că nici el nu are o explicație. În schimb, a subliniat că va rămâne în relații bune cu Elena Ionescu pentru ca băiețelul lor să nu aibă de suferit în urma divorțului lor.

“Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul. (…). Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins…. ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic. (…). Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic”, a declarat Dragoș Stanciu la o emisiune de la Antena Stars.