Elena Ionescu, de urgență la spital. Care este starea de sănătate a artistei

Elena Ionescu trece prin momente grele în aceastăă perioadă, după divorțul de soțul ei, Dragoș, căruia i-a dăruit un copil. Artista a ajuns de urgență la spital, vineri dimineață și a fost supusă imediat unor investigații.

Din fericire, se pare că nu ar fi vorba despre nimic grav, iar familia așteaptă să se pună rapid pe picioare, potrivit Antenei Stars. În luna august, bruneta și tatăl copilului au decis să o ia pe drumuri separate, tot ce îi leagă acum este băiețelul lor.

“Da, am divortat! Luna trecuta am decis impreuna cu Dragos de comun acord sa ne despartim. Am vrut sa tinem totul secret pentru ca genul acesta de lucruri sunt uneori personale, dar trebuie sa gasim puterea sa mergem mai departe!

Ne-am asteptat sa se intample asta? Nu… dar nu suntem nici primii si nici ultimii care se despart. Totul s-a intamplat foarte repede intre noi, ne-am cunoscut, ne-am indragostit si in 6 luni am ramas insarcinata cu Razvanel. Uneori Dumnezeu face lucrurile sa se intample intr-un anumit moment, nimic nu a fost planificat si am iubit fiecare clipa. Ne-am casatorit dupa ce am ramas gravida, dupa doar 7 luni de cand ne cunosteam. Poate a fost putin cam repede, cred ca oamenii au nevoie de mai mult timp pentru a se cunoaste.

As face lucrurile diferit? Niciodata. Am primit cel mai frumos dar pe care il poate primi o femeie in viata asta si anume darul de a fii MAMA” este mesajul transmis de cântăreață pe contul ei oficial de Facebook.

Dragoș Stanciu a vorbit despre motivul divorțului de Elena Ionescu

Conform mărturisirilor făcute de Dragoș Stanciu, divorțul încă nu s-a încheiat, însă, el și fosta parteneră locuiesc deja separat. În legătură cu motivul pentru care au decis să pună punct căsătoriei lor, fostul soț al artistei nu a oferit unul, spunând că nici el nu are o explicație. În schimb, a subliniat că va rămâne în relații bune cu Elena Ionescu pentru ca băiețelul lor să nu aibă de suferit în urma divorțului lor.

“Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul. (…). Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins…. ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic. (…). Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic”, a declarat Dragoș Stanciu la o emisiune de la Antena Stars.