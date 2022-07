Adda, cu banii luați și cu diagnosticul greșit: Medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap”

Adda (30 de ani) a dezvăluit ce sumă enormă a plătit pentru analizele sale medicale. Chiar dacă a cheltuit atât de mulți bani, medicii au diagnosticat-o greșit. Cântăreața ar fi putut chiar să-și piardă viața din cauza bolii.

Pe toate analizele pe care a trebuit să le facă, Adda nu a cheltuit mai puțin de 15.000 de euro. Nu se simțea deloc bine, dar rezultatele arătau perfect. Revoltată, artista consideră că medicii trebuie să acorde mai multă atenție.

„Te doare, umarul, piciorul, amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize, analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap, e o boala foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii sa acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu.

M-am testat și așa am aflat, după ce a am avut prima parestezie la volan, Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia.

Datorită alimentației am reușit cumva să țin simptomele sub control, dar când a început cu afectare neurologică nu mai poți să ții sub control cu salată verde. Eu am fost un caz fericit, că la mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din el, să îi facă găurele”, a spus Adda. (CITEȘTE ȘI: Adda se luptă de un an și jumătate cu boala Lyme. Una dintre prietenele artistei a trimis o sesizare la Ministerul Sănătății: ”Psihic, o asemenea boală este greu de dus”)

Adda: „Cred că într-o viața anterioară am fost medic”

După toate experiențele medicale nereușite prin care a trecut, cântăreața a mărturisit că este posibil să fi fost doctor în altă viață. În plus, a declarat că acum vrea să se vindece prin muzica sa, cel mai bun medicament.

„În perioada în care am fost diagnosticată greșit cu intoleranță la histamină mâncam doar zece alimente, acum mănânc toate legumele, dar am renunțat la carne și am vazut că nu mai am erupții pe piele. (…) Cred că într-o viața anterioară am fost medic, dar acum vreau să vindec prin muzica mea. Nu am stat să intru în depresie”. (CITEȘTE ȘI: În ce stare se află Adda la câteva luni după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme: „Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr”)