În ce stare se află Adda la câteva luni după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme: „Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr”

În urmă cu doar câteva luni, viaţa Addei s-a schimbat radical. Artista a fost diagnosticată cu boala Lyme. Recent, blondina a publicat pe reţelele de socializare un mesaj emoţionant în care a dezvăluit cum se simte după tratementul pe care l-a urmat. De asemenea, aceasta a publicat şi câteva fotografii care au reuşit să îi şocheze pe fani.

Vedeta a aflat în luna februarie că este una dintre victimele bolii Lyme. Atunci le-a vorbit fanilor săi pentru prima dată de momentele dificile prin care trece şi le-a mărturisit totodată că este pregătită să lupte şi să se facă bine.

Înainte de a afla ce se întâmplă exact în corpul său, aceasta primise un diagnostic greșit din partea doctorilor, iar, de atunci, a început să se confrunte cu probleme mari de sănătate.

Acum, artista a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a dezvăluit că simptomele severe pe care le-a avut s-au diminuat în proporție de 70%, însă mai urmează o altă etapă a tratamentului.

Adda: „Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr”

„Trăiesc o perioadă interesantă. Nu mai ştiu cine e fata de dinainte de Octombrie 2020.Dar cea de acum îmi place mai mult. Am trecut de prima fază a tratamentului şi azi am primit o veste bună. FUNCŢIONEAZĂĂĂĂĂ! Simptomele s-au redus 70%. Borelia şi Bartonella nu mai sunt detectabile în sânge. Sunt încă în celule, dar urmează 18 luni de injecţii şi vor dispărea şi de acolo. Vreau să fac nişte mulţumiri. Mulţumesc Dr Rares Simu, om frumos. Singurul şi PRIMUL care mi-a spus că nu-s nebună şi să mă testez de Lyme. Singurul care mi-a spus ca toate diagnosticele anterioare au fost false. A stat câteva seri la rând cu mine în telefon şi m-a liniştit pentru că eram extrem de speriată după ce am ieşit pozitiv. Mulţumesc @officialdianamunteanu pentru toate telefoanele şi agitaţia din zilele în care aveam mare nevoie. Mulţumesc @elenagheorgheofficial că mi-ai amintit câtă putere e în interiorul meu în zilele în care nu puteam să accept diagnosticul. Mulţumesc @maticiuc_codin pentru implicare la secundă.

Mulţumesc familiei pentru grijă, iubire, răsfăţ. Mulţumesc prietenilor care au rămas dezinteresat pentru omul Ada, atunci când Adda a căzut în hău şi nu se mai ridică. Mulţumesc, Doamne Doamne că m-ai căutat şi m-ai găsit, când eu am uitat să vorbesc cu Tine. Alexutu meu şi Cătălin…voi sunteţi PUTEREA MEA! Fără voi nu ar mai fi nimic!

Urmează 18 luni de injecţii, 80 la număr. Îmi pregătesc buca şi psihicu! 😂”, a fost mesajul publicat de Adda pe reţelele de socializare.

sursă foto: instagram