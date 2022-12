A câștigat 20.000 de euro într-o zi! Prietenul Dan Negru i-a făcut ”intrarea”, iar Florin Piersic a dat lovitura

Florin Piersic și-a lansat, zilele trecute, romanul autobiografic „Viața este o poveste…” Un eveniment care a strâns o mulțime de susținători ai prolificului actor, dar și vedete apropiate maestrului, între care Dan Negru, cel care, de altfel, a fost prezentatorul, și Iuliana Marciuc. Florin Piersic avea să ”lovească” din prima: financiar! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Lansarea romanului a însemnat, pentru Florin Piersic, și un măricel câștig financiar chiar din prima zi. Nu mai puțin de 2.000 de exemplare s-au vândut și, cum prețul unuia este de 50 de lei, actorul a ”agonisit” frumușica sumă de 20.000 de euro. Nu-i rău deloc, dar și numele Florin Piersic face cât o mie de cuvinte! Așa că nu trebuie să mire pe nimeni succesul pe care îl are personajul principal din ”Haiducii lui Șaptecai”.

Florin Piersic și-a lansat cartea! Vânzări de 20.000 de euro în prima zi

Altfel, ”Viața este o poveste…”, albumul în care își ilustrează viața, a fost demarat în urmă cu trei ani. Și în care Florin Piersic a scris ”ce mi-a venit!”

„Am strâns toate întâmplările în bucățele mici. Am fost într-un loc, am scris o întâmplare ca să n-o uit. De fapt nu uit nimic, dar le-am scris. Și, într-o bună zi, primind atâtea cărți cadou de la unul, de la altul, toți îmi trimiteau cărți. Pe unii îi cunoșteam, de unii n-am auzit în viața mea.

La un moment dat am zis «mă, toată lumea scrie, toți îmi trimit cărți», am atâtea cărți că dacă aș mai avea încă două vieți ar trebui să pot să le citesc. Așa le mai răsfoiesc și am zis într-o zi, la îndemnul unei foarte bune cunoștințe ale mele, ce ar fi să scriu și eu, să pun în hârtie ceea ce am trăit eu?!

Acum, trebuie să mă înțelegeți, n-a putut să intre tot! Și n-am scris-o, am povestit-o, deci eu nu scriu și mă gândesc ce să scriu, ce îmi vine, așa cum vorbesc cu dumneavoastră! Ce mi-a venit, așa am scris!”, a declarat Florin Piersic la evenimentul de lansare a propriei cărți.

