Florin Piersic și-a lansat romanul autobiografic, iar prietenii vedete i-au fost aproape! Ce-i spunea maestrul lui Dan Negru: ”Mă suna noaptea la două și…”

Romanul autobiografic al lui Florin Piersic, „Viața este o poveste…”, a fost lansat publicului larg într-un eveniment la care au participat o mulțime de susținători ai prolificului actor, dar și vedete apropiate maestrului. CANCAN.RO a surprins fiecare detaliu al ceremoniei pe care Florin Piersic a susțint-o în inima Bucureștiului. Dan Negru și Iuliana Marciuc, prieteni vechi ai actorului, au oferit câteva cuvinte înduioșătoare despre viața alături de cel ce a devenit nu doar o emblemă a actoriei românești, ci și un scriitor de marcă.

Florin Piersic susține că ideea conceperii unui roman care să-i ilustreze viața a survenit odată cu adunarea multor cărți de la autori mai mult sau mai puțin cunoscuți. Cum toată lumea din jur scria, marele actor a decis că ar fi momentul să-și aștearnă gândurile și viața pe hârtie.

Prietenul Dan Negru susține că procesul ar fi fost demarat în urmă cu trei ani. Mai mult, prezentatorul TV se declară surprins, dar totodată extrem de fericit pentru cel ce îi este amic și susținător de aproape trei decenii.

Florin Piersic, despre romanul autobiografic „Viața este o poveste…”: „Ce mi-a venit, așa am scris!”

„Am strâns toate întâmplările în bucățele mici. Am fost într-un loc, am scris o întâmplare ca să n-o uit. De fapt nu uit nimic, dar le-am scris. Și într-o bună zi, primind atâtea cărți cadou de la unul, de la altul, toți îmi trimiteau cărți. Pe unii îi cunoșteam, de unii n-am auzit în viața mea.

La un moment dat am zis «mă, toată lumea scrie, toți îmi trimit cărți», am atâtea cărți că dacă aș mai avea încă două vieți ar trebui să pot să le citesc. Așa le mai răsfoiesc și am zis într-o zi, la îndemnul unei foarte bune cunoștințe ale mele, ce ar fi să scriu și eu, să pun în hârtie ceea ce am trăit eu?!

Acum trebuie să mă înțelegeți, n-a putut să intre tot! Și n-am scris-o, am povestit-o, deci eu nu scriu și mă gândesc ce să scriu, ce îmi vine, așa cum vorbesc cu dumneavoastră! Ce mi-a venit, așa am scris!”, a declarat Florin Piersic jurnaliștilor prezenți la evenimentul de lansare a propriei cărți.

Dan Negru: „Era greu, eu mă duceam la spital și Florin mă suna să mă încurajeze…”

Dan Negru: Aici nu sunt eu personaj principal, e Florin, înconjurat de oameni. S-a apucat Florin de cartea asta, cel puțin eu știu de ea de vreo trei ani de zile. Și acum am să spun o intimitate din prietenia noastră, mă suna uneori noaptea pe la 2-2:30 și-mi zicea «lucrez la carte, toți dorm în casă și eu scriu la carte». Am fost sceptic, Florin e un om al ecranelor, până când am descoperit cartea și m-a bucurat asta.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte pe care l-ai avut cu Florin Piersic? Pentru că oamenii știu prietenia voastră, dar poate puțini știu de unde a pornit!

Dan Negru: Cred că sunt vreo 25 de ani. Dar pot să îți zic o întâmplare care mi-a demonstrat mie prietenia lui Florin. Tata a murit de cancer și în ultima perioadă, în ultimele săptămâni tata era pe ducă, era într-un spital și Florin mă suna în fiecare dimineață la ora 9 să mă întrebe doar atât «cum e tata, puștiule?». Și asta mi-a arătat prietenia lui puternică, n-am să uit asta niciodată! Așa îmi incepeam dimineața, era greu, eu mă duceam la spital și Florin mă suna să mă încurajeze «puștiule, e bine tata?».

Iuliana Marciuc: „S-a întâmplat ca ai mei să aibă un cerc comun de prieteni cu Florin Piersic!”

Iuliana Marciuc a primit chiar prima semnătură pe romanul autobiografic al prietenului de familie, actorul Florin Piersic: „Este prima semnătură pe care a dat-o la această lansare de carte. Uite cât este de generos acest actor «Cu tot sufletul, pentru că tu, Iuliana, ești o bucățică importantă a sufletului celui care semnează cu bucurie, Florin Piersic». M-am emoționat, firesc, pentru că eu am crescut cu acești mari actori, am crescut cu Florin Piersic. Când eram mică, s-a întâmplat ca ai mei să aibă un cerc comun de prieteni cu Florin Piersic.

Și când am auzit că ei merg la serate dansante, așa era înainte de 1985, într-o casă. Se adunau în câte o casă, într-un apartament de bloc. Și când am auzit că vine și Florin Piersic și că din când în când mai și dansează cu mama, îți imaginezi cam ce bucurie a fost pentru mine.

Cam de atunci datează prietenia noastră și de fiecare dată nu ezit să mă emoționez când îmi spune astfel de cuvinte, când mă remarcă într-o sală de teatru, pentru că merg foarte des la piesele lui. Atâta forță și atâta putere emană el, încât reușim cu toții să ne încărcăm de puterea lui, de sufletul lui!”

