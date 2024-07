A chemat-o moartea 😢 Maria Diana a fost cea care a ales poteca către cascada Urlătoarea, deși inițial voia să exploreze alt traseu

O tragedie cumplită a avut loc ieri, 9 iulie, pe traseul turistic Jepii Mici din Munții Bucegi. O tânără de doar 19 ani a căzut victimă în ghearele unui urs. Ea și iubitul ei se aflau pe potecă atunci când animalul sălbatic i-a surprins. Ursul a atacat-o pe fată, apoi a târât-o în prăpastie, unde și-a găsit sfârșitul. Se pare, însă, că tânăra ar fi fost cea care a ales acest drum.

Deși intenționaseră să exploreze un alt traseu, Maria Diana a insistat să urmeze poteca spre cascada Urlătoarea, situată lângă Valea Spumoasă. La un moment dat, în timpul drumeției, tânăra de 19 ani a fost atacată pe neașteptate de un urs. Animalul a târât-o în josul unei prăpăstii, iar astfel fata și-a pierdut viața.

Coincidență sau nu, se pare că tânăra și-a influențat destinul într-un mod neașteptat. Inițial, ea refuzase traseul pe care cei doi planificaseră să-l exploreze și a insistat să urmeze poteca către cascada Urlătoarea, în apropierea Văii Spumoase. Nimeni nu și-ar fi imaginat că această alegere va duce la o tragedie.

Procurorii investighează tragedia, iar prietenul victimei a fost deja audiat. Acesta a relatat că, în timp ce urcau spre cascada Urlătoarea de pe traseul Jepii Mici, un urs a apărut brusc pe potecă.

„Inițial am vrut altceva dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm pâna la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”, a transmis prietenul tinerei ucise de urs, conform știrileprotv.ro