A dat jos 50 de kg, iar acum arată trăsnet! Bianca Rus, imagini de infract în costum de baie

Bianca Rus a dat jos mai bine de 50 de kg, iar acum arată de nota 10! A trtecut aproape ujn an de când vedeta a făcut operație de micșorare a stomacului, iar rezultatele se văd. Artista a renunțat la haine și s-a fotografiat într-un costum minuscul de plajă.

Sigur, pe lângă dietă, Bianca se duce destul de des la sală, unde arde calorii.

“Lupiii! Am slăbit cinci kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Am 50 şi ia-mă în braţe, 53, da. Mănânc sănătos, mănânc puţin, de exemplu astăzi am mâncat o salată de creveţi cu un strop de dulce. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie, vitamine. Sport? Fac şi sport. Mă încălzesc 10, 15 minute şi apoi bandă, steper.. nu mi-e poftă de nimic”, a spus Bianca Rus în cadrul unui interviu TV.