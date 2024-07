A dat nas în nas cu ursul pe Jepii Mari și a sunat la 112. Răspunsul halucinant pe care l-a primit: „Ne trebuia o amendă, că sunăm degeaba”

Tragedia din zona turistică Jepii Mici, în urma căreia Maria Diana, o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs, a scos la suprafață și alte povești tulburătoare. Un turist a dezvăluit că a fost și el atacat de un animal, în timp ce se afla pe Jepii Mari, alături de un grup de prieten. La acel moment, bărbatul a sunat la 112, însă răspunsul pe care l-a primit de la Jandarmeria Montană l-a lăsat mut de uimire.

În Munții Carpați trăiesc circa 6.400 – 7.200 de urși, iar asta reprezintă peste 40% din populația de urși din Europa. În țara noastră, în ultimii 20 de ani, au fost ucise 26 de persoane și 274 au fost desfigurate. Au fost înregistrate 6.269 de apeluri de urgență privind atacuri ale urșilor în 2021, iar în 2022 au fost 3473 de apeluri.

Numai anul acesta, peste 2000 de persoane au alertat autoritățile cu privire la prezența urșilor. Numărul acestor animale este alarmant, iar șansele ca turiștii să îi întâlnească pe trasee montane nu sunt deloc mici.

Adrian Dobre, un turist român, a povestit că a dat nas în nas cu un chiar în urmă cu doar câteva zile. Acesta se afla pe Jepii Mari, alături de mai mulți prieteni, și au fost nevoiți să alerge în jur de un kilometru. Un spray special pentru urși a fost salvarea lor.

„Într-adevăr, în urmă cu 10 zile, am avut o întâmplare cu ursul pe Jepii Mari, care este un traseu adiacent. Pe scurt, eram într-un grup de cinci persoane. Urcam către platoul Babele, spre Piatra Arsă, când am întâlnit un urs, undeva la 150-200 de metri în fața noastră, deasupra în potecă. În momentul în care ursul ne-a văzut, s-a uitat la noi foarte ciudat, a ciulit urechile și a luat-o la fugă spre noi. În momentul acela noi ne-am panicat și am luat-o și noi la fugă. Ne-a urmărit cam în jur de un kilometru şi s-a apropiat în timp foarte scurt de noi.

Când a ajuns undeva la vreo 10 metri de noi, eu aveam spray pentru urs la mine și în momentul când s-a apropiat i-am dat un jet de spray. Nu l-a atins foarte bine, dar a fost suficient cât să se oprească un pic pe loc, să stea câteva secunde. După aia iar ne-a atacat a doua oară, iar i-am dat cu spray. Abia a treia oară am reușit să-l pulverizez mai bine, moment în care noi am putut să ne ferim peste o mică stâncă în ipotecă și să punem ceva distanță să nu ne mai vadă.”, a mărturisit Adrian Dobre la Antena 3 CNN.