Nici nu spui că are 48 de ani! Andreea Esca, prezentatoarea de știri de la Pro TV, are o siluetă pe care multe doamne și domnișoare și-ar dori-o, iar acum a dezvăluit care este secretul ei! Cum a reușit să slăbească Andreea Esca și ce dietă ține pentru a se menține în formă?

Vara aceasta, Andreea Esca a reușit să slăbească nu mai puțin de șase kilograme. În cadrul unui interviu, prezentatoarea de la Pro TV a mărturisit ce dietă a ținut, ce alimentație a avut, dar și cât de important este sportul în viețile oamenilor. De asemenea, vedeta Pro TV a ținut dieta chiar în același timp cu fiica ei, Alexia Eram.

”Da, am ținut dietă, am mers întâi la o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel”, a spus Andreea Esca pentru Click.ro.

Andreea Esca a explicat cum a reușit să slăbească 6 kilograme vara aceasta

Andreea Esca a mărturisit, în cadrul interviului, cum a reușit să slăbească șase kilograme vara aceasta. Aceasta a mărturisit că nu a exclus nimic din meniu. În prezent, vedeta are 58 de kilograme. De asemenea, nu obișnuiește să facă și cure de detox.

”Nu, de exemplu nu mănânci mai multe feluri de proteine la o masă. Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a mai spus prezentatoarea de știri.

Sursă foto: arhivă Cancan