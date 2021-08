Ce spune Andreea Esca despre cariera fiicei sale în mediul online: „Mi se pare că…”

Alexia este unul dintre cei mai populari influenceri din România, reuşind astfel să strângă pe reţelele de socializare o comunitate uriaşă de admiratori. Celebra sa mamă este mândră de parcursul său de-a lungul anilor, iar în cadrul unui interviu recent, Andreea Esca a vorbit despre munca pe care tânăra o depune zilnic în mediul online.

La doar 20 de ani, Alexia Eram a reuşit să cucerească generaţii întregi. Mai mult, stilul său a fost plăcut şi de multe branduri care i-au solicitat serviciile de promovare pe sume exorbitante.

NU RATA: ANDREEA ESCA, DESPRE LOCUL CARE O FACE FERICITĂ: „MIROASE A VACANŢELE COPILĂRIEI MELE SUPERBE”

Frumoasa şatenă a dezvăluit cum a început să simtă gustul celebrității, dar şi cum a gestionat avantajele „meseriei” sale.

„Prima oară a început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii. Am mers la concert.

Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri. Și apoi am făcut o pauză, pentru că la mine la școală nu aveam cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat.

De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a declarat Alexia Eram într-un podcast pe YouTube, potrivit viva.ro

„E mai rău decât mine”

În spatele Alexiei Eram a fost întotdeauna mama sa. Andreea Esca a sprijinit-o în toate deciziile, ba mai mult aceasta a dezvăluit faptul că nu și-a dat seama când fiica ei a devenit vedetă, însă este foarte mândră de fiica sa.

„Eu nu mi-am dat seama că îi place și că va face din asta o profesie pentru moment. Mă bucur că îi face plăcere și mă bucur extrem de mult că este extrem de serioasă.

Face lucrurile pas cu pas, e foarte organizată, până la capăt, până îi iese cum trebuie. E mai rău decât mine. Și, dacă ar fi să comparăm cu ce făceam eu la vârsta ei… Mi se pare că muncește mult mai mult decât mine la vârsta ei”, a declarat Andreea Esca.

Sursă foto: Instagram