A explodat „mămăliga” la America Express, de la Antena 1. O fostă concurentă îi distruge pe producătorii reality-show-ului

America Express nu este deloc o competiție ușoară. Nici pentru concurenți, nici pentru întregul staff al stației TV. Este o emisiune prin intermediul căreia participanții trec prin probe de foc, stres, dor de casă și multe lipsuri. În cele din urmă, doar o echipă poate câștiga marele premiu pus în joc. O fostă concurentă a show-ului de la Antena 1 a dezvăluit, însă, că show-ul te transformă într-un „cobai”, te-ar face să „dansezi cum vor ei” și că toate aceste lucruri s-ar întâmpla pentru audiență. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Show-ul de la Antena 1 a trecut printr-o transformare. Înainte se numea Asia Express, iar de două sezoane poartă numele de America Express. Deși și-a schimbat denumirea, show-ul tratează aceleași reguli, iar concurenții trebuie să se descurce cu un euro pe zi. Participanții trec prin probe e foc, tensiunea este la cote maxime, un dor mare de casă și se confruntă și cu multe lipsuri. Practic, concurenții trebuie să se descurce „cu ce au” (bagajul trebuie să aibă strictul necesar, pentru călătorie), pentru a putea duce la capăt misiunile și pentru a avansa în etape, către marele premiu pus în joc.

Printre cei care au participat în sesiunile Asia Express (înainte ca show-ul să-și schimbe numele), se numără și Lia Bugnar. A luat parte în proiectul de la Antena 1 în sezonul din 2020, alături de Maria Buză. La trei ani de la participarea în proiectul respectiv, scenarista a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre modul în care s-ar desfășura emisiunea. A susținut, în cadrul unui podcast, că America Express (Asia Express, pe atunci) ar fi precum un experiment, unde concurenții sunt „cobai” și că producția i-ar face să „danseze cum vor ei”, pentru a înregistra o audiență mare.

De altfel, de la a treia ediție a renunțat să mai privească show-ul. Lia Bugnar a susținut că participantul ia chipul unui „șablon” și că nu ar fi participat, dacă ar fi știut că filmările se derulează în acest mod.

Lia Bugnar și Maria Buză au fost eliminate rapid din sezonul 3 al show-ului de la Antena 1. A fost a treia echipă care, la momentul acela, a plecat din competiție.

„Aveau posibilitatea să facă asta pentru că ne filmau 16 ore pe zi. În alea 16 ore, tu-mi găsești vreo 600 de mutre nefericite, mai ales când stai atâta în soare și le pui unde vrei tu.

Te fac de n-ai aer! Noi am tot stat să ne gândim, am tras de timp, am semnat contractul intr-o lună, am stat foarte mult ca să încercăm să ne luam niște măsuri. Nu poți să-ți iei nici o măsură! Te-ai dus acolo, ești ca un cobai pe o rotiță și dansezi cum vor ei, indiferent ce faci tu acolo bine sau rău. Filmul se face la final, acasă!”, a mai dezvăluit scenarista, în podcastul „E Vremea Mea”.