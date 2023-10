A fost acuzat de viol, dar a fost iertat și a primit o nouă șansă. Cum a fost filmat acum fotbalistul lui Manchester United

Mason Greenwood, fotbalistul lui Manchester United în vârstă de 22 de ani, și-a reluat cariera, după ce acuzațiile care au survenit la adresa englezului au fost retrase. Sportivul a fost acuzat de violență domestică și de viol de către partenera lui, Harriet Robson. În vară, au devenit părinți. După suspendarea primită de clubul sportiv, Greenwood rămăsese „în aer”, apoi a fost pus pe lista de transferuri. Tot în vară, a fost împrumutat de Getafe. Totuși, fotbalistul a comis-o, din nou, după interdicția pusă de tehnicianul Pepe Bordalas. Detaliile se regăsesc mai jos.

Mason Greenwood, fotbalistul lui Manchester United împrumutat în vară la Getafe, a comis-o din nou. În anul 2022, la adresa lui au survenit acuzații de viol și violență domestică, din partea partenerei sale, Harriet Robson. Atunci, blondina îl reclamase pe fotbalist, iar suspendarea a venit imediat. Sportivul a fost arestat și, ulterior, eliberat pe cauțiune. După aproape un an, iubita lui și-a retras acuzațiile. În vară, au devenit părinți.

Atunci, Manchester United a transmis un comunicat referitor la situația fotbalistului.

„Pe baza probelor de care dispunem, am ajuns la concluzia că materialul publicat în mediul online nu oferă o imagine completă și că Mason nu a comis infracțiunea pentru care a fost acuzat inițial. Acestea fiind spuse, așa cum recunoaște public Mason astăzi, el a făcut greșeli pentru care își asumă responsabilitatea. Toți cei implicați, inclusiv Mason, suntem conștienți că ar fi greu ca el să-și repună cariera pe picioare la Manchester United.

Astfel, am convenit că cel mai bine pentru el ar fi să-și continue cariera departe de ‘Old Trafford’ și acum vom colabora cu Mason pentru a găsi cea mai bună variantă”, a anunțat Manchester United, pe site-ul oficial.

Mason Greenwood, fotbalistul lui Manchester United, a comis-o, din nou

În urma acestui fapt, Manchester United l-a băgat pe lista transferurilor. Ulterior, a fost împrumutat la Getafe, în La Liga, fiind sub atenta supraveghere a tehnicianului Pepe Bordalas, în vârstă de 59 de ani. Chiar dacă a fost iertat pentru episodul de agresiune, sportivul a comis-o iar. Antrenorul a pus o interdicție pentru fotbaliști, și anume să nu consume produse de fast-food. Fotbalistul, însă, a fost surprins, în prezența tatălui său, când ieșea dintr-un restaurant fast-food din Madrid, potrivit The Sun. La momentul actual, sportivul are o cotă de piață de 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

