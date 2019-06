A fost catalogată “cea mai urâtă femeie din lume”, iar acum… Cum arată, în prezent, Lizzie Velasquez

În urmă cu ceva timp, Lizzie Velasquez a fost catalogată drept “cea mai urâtă femeie din lume”. Ulterior, femeia a intrat în depresie. A depășit, din fericire, momentul, iar acum transformarea ei este una radicală.

„Am fost șocată. Am plâns nopți la rândul – că adolescență, am crezut că viață mea s-a terminat. Nu am putut să îmi fac curaj să vorbesc cu nimeni despre asta. Nu am spus niciunui prieten, atât de șocată am fost că se întâmplase”, a povestit Lizzie, conform viva.ro.

La momentul respectiv, aceasta avea defecte în zona ochilor și a maxilarului. În plus, era extrem de slabă. Nu a mai avut, pentru o bună perioadă, puterea să iasă din casă.

Într-un final, a decis să depășească aceste bariere și să spună povestea ei tuturor. Chiar dacă transformarea ei este una spirituală, și nu fizică, Lizzie este extrem de împăcată în prezent cu propria-i persoană. Ea a devenit o voce a persoanelor abuzate și chiar este protagonista unui documentar de 78 de minute intitulat “O inimă vitează: povestea lui Lizzie Velasquez”, în care își spune povestea.

Producția a rulat la festivalul de film South by Southwest, unde a fost un real succes, ridicând sala în picoare. Filmul documentează eforturile ei în campania împotriva abuzurilor, eforturi care au inclus lobby-ul făcut la guvernul american pentru susţinerea unui proiect de lege în acest sens. Lizzie ţine în prezent conferinţe pe tema abuzurilor şi are un canal Youtube cu 300.000 de abonați.