A fost devoalată manevra DNA în cazul Tăriceanu: ”Se încearcă scoaterea lui din cursa pentru prezidențiale!”

Călin Popescu Tăriceanu este siderat! Chiar el a spus-o, joi, după ce a aflat că a fost pus sub acuzare de DNA, pentru infracțiunea de luare de mită! Ar fi vorba de 800.000 de dolari! ”Acum s-a scos un alt dosar. România a fost şi este, probabil, condusă în continuare de forţe oculte, ilegitime”, a spus Tăriceanu. Manevra DNA a fost devoalată de voci credibile din politică. În apărarea președintelui Senatului au sărit mai mulți politicieni, între care Victor Ponta.

DNA i-a deschis lui Călin Popescu Tăriceanu un dosar pentru luare de mită, suma vehiculată fiind de aproximativ 800.000 de dolari! Procurorii DNA susțin că Tăriceanu a luat banii în 2007-2008, pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală. Călin Popescu Tăriceanu a reacționat imediat ce a aflat, ba în apărarea lui au sărit și alți politicieni. Președintele Senatului crede că dosarul este unul fabricat cu scopul de a-l elimina din cursa pentru alegerile prezidențiale, de anul viitor.

„Până în acest moment, nu există niciun fel de solicitare oficială a DNA, care să mă vizeze. Am văzut că în mass-media, unde de obicei se scurg informaţii din DNA, au apărut diverse comentarii care se centrează pe aşa-numitul dosar Microsoft. Nu e prima oară când în spatiul public apar astfel de zvonuri care mă vizau şi pe mine, au mai apărut în 2015”, a fost o primă reacție a lui Tăriceanu.

„Contractul pentru licenţele Microsoft a fost consfinţit în 2004, înainte să fiu eu prim-ministru. În timpul mandatului meu nu s-a făcut nicio plată, prima plată a fost făcută în 2009, când nu mai eram prim-ministru. Orice acuzaţie referitoare la mită e o aberatie. Eu sunt siderat. Suntem în campanie electorală, a început campania electorală, iar la noi campania electorală aşa se duce. Nu m-am ferit să spun că nu-mi este străină ideea unei candidaturi la alegerile prezidenţiale, mă gândesc la ea. Am fost achitat pentru mărturie mincinoasă, acum s-a scos un alt dosar. România a fost şi este probabil condusă în continuare de forţe oculte, ilegitime”, a mai spus Tăriceanu, la Romaniatv.

Victor Ponta: ”DNA, grad de credibilitate, zero!”

Victor Ponta nu a rămas mirat de ceea ce i se întâmplă acum lui Călin Popescu Tăriceanu. Și-a amintit, după cum spune, chiar de o situație oarecum la fel, în urmă cu mai mult ani, atunci când chiar el a fost acuzat. Ponta spune că DNA face o nouă gafă. ”DNA află, după 10 ani, ca și în cazul meu, că domnul Tăriceanu a luat mită. Să greșești cu o persoană, să zicem cu Ponta, e de înțeles, să perseverezi în greșeală e diabolic. Unde ai fost, domne, în ăștia 10 ani? Gradul de credibilitate e zero, e un nou scandal politic. Nu cred că se va da votul în Senat. Tocmai i-au convins pe cei de la ALDE să nu voteze, vreodată, vreo moțiune. Nu cred că acest dosar va duce la căderea Guvernului, ci, dimpotrivă, va duce la întărirea Guvernului. Protectorul domnului Dragnea e mai puternic decât protectorul domnului Tăriceanu”, a spus Victor Ponta.

Senatorul Daniel Zamfir: ”Nu e o coincidență!”

Și Daniel Zamfir, senatorul ALDE, i-a luat apărarea lui Tăriceanu, spunând că momentul în care a fost lansat scenariul nu este întâmplător.„Sigur că se doreşte eliminarea domniei sale din cursa pentru alegerile prezidenţiale, având în vedere contextul favorabil pe care îl are acum domnia sa. În rest, ce continuă să facă DNA în acest moment nu am nicio urmă de îndoială că această acţiune are în spate altceva. Vă aduc aminte doar că discuţiile care au apărut în spaţiul public înaintea congresului PNL, a Consiliului Naţional PNL, când preşedintele Iohannis vorbea despre faptul că ‘se va ocupa de ALDE’. Nu ştiu dacă ocupatul de ALDE a însemnat sau nu şi această acţiune dar eu nu prea cred în coincidenţe, mai ales în această perioadă”, a declarat Daniel Zamfir.