Gheorghe Turda, diagnosticat cu cancer. Anunțul făcut de artist

Gheorghe Turda a fost diagnosticat cu cancer de piele, iar șocul a fost extrem de mare la auzul veștii. Artistul a suferit o intervenție chirurgicală care a durat aproximativ 20 de minute, iar acum este vindecat. Însă… artistul pare să nu țină cont de sfaturile medicilor.

Gheorghe Turda a fost diagnosticat cu cancer pentru a doua oară. Artistul a mărturisit că a fost șocat la auzul veștii și a început imediat tratamentul adecvat. Gheorghe Turda nu are voie să se expună prea mult la soare, dar… interpretului de muzică populară îi este cam greu să țină cont de sfaturile medicilor. (CITEȘTE ȘI: CE POEZIE I-A DEDICAT IUBITA LUI GHEORGHE TURDA: ”TE-AȘ IUBI CA…”)

Grădina îi e prea dragă ca să stea departe de ea și să n-o îngrijească, așadar își asumă acest risc, de a se expune ultravioletelor.

„O să-mi iau o pălărie, ca să mă apere de soare. Am niște pălării pe acolo. Din când în când, va trebui să stau un pic și prin soare, dar nu exagerat. O să am grijă. Am fost de curând în Dubai, într-o croazieră, și a fost foarte frumos. Eu am avut o problemă din cauza plajei și nu mai am voie să stau la plajă. Acum mă feresc de soare, iar în Dubai chiar nu am ieșit la plajă deloc. Sora mea a stat un pic. Ea a fost pentru prima dată acolo, eu am mai fost, și i-a plăcut tare mult. Sora mea de la Săpânța, cu ea am fost”, a mărturisit Gheorghe Turda pentru libertatea.ro.

Care sunt simptomele cancerului de piele

Cancerul de piele apare cu o frecvență foarte crescută la persoanele care se expun necontrolat la soare și nu folosesc măsuri de protecție. În România se estimează un număr de aproximativ 45.000 de cazuri noi pe an de carcinom cutanat. Acesta apare ca o modificare a aspectului pielii, de exemplu, sub forma unei iritații, unei excrescențe, răni care nu se vindecă.

De asemenea, se poate manifesta ca modificare a unui nev pigmentar (aluniță) sau a unui neg. Cancerul de piele afectează în special acele zone care sunt expuse la soare în mod frecvent: gâtul, spatele, pieptul și umerii, iar zona nasului este afectată cel mai frecvent.