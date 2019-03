A fost identificat bărbatul decapitat în Baia Mare! Ies la iveală detalii șocante

Detalii șocante legate de bărbatul găsit decapitat de un pescar la Barajul Firiza, din Baia Mare, pe 13 februarie. Cadavrul a fost identificat și se pare că este vorba de un constănțean.

”Trupul ar fi fost găsit într-o parte iar capul în altă parte” ne-a scris cititorul nostru în 13 februarie. Informațiile au fost confirmate imediat de IPJ Maramureș. ”Astăzi în jurul orei 14.00, Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata ca in zona Barajului Firiza se afla o persoana decedata. La fata locului s-a deplasat o echipa complexa de cercetare care desfasoara verificari in vederea identificarii persoanei si stabilirii imprejurarilor in care a decedat,” a declarat în pentru vasiledale.ro, Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Conform informațiilor primite oficiale de vasiledale.ro necropsia a stabilit fără dubii faptul că bărbatul nu a fost victima unei infracțiuni de omor. Totodată după îndelungi verificări s-a stabilit și identitiatea barbatului decedat: este vorba de un constănțean.

”În urma verificărilor polițiștii au stabilit că este vorba de un bărbat în vârstă de 41 ani, domiciliat în județul Constanța. Nu există suspiciuni cu privire la decesul acestuia. Nu există suspiciuni de omor,” a declarat Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.