A fost refăcut filmul bătăii violente încasată de jandarmerița Ștefania Nistor: “A alunecat pe o sticlă”

La mai bine de o lună de la scenele înfiorătoare petrecute în Piața Victoriei, unde a avut loc mitingul diasporei, au fost făcute publice noi declarații despre ceea ce s-a întâmplat cu jandarmerița Ștefania Nistor. Vă reamintim că ea nu a fost singura lovită cu bestialitate de un grup de huligani: unul dintre colegii săi a fost și el snopit.

A fost refăcut filmul bătăii violente încasată de jandarmerița Ștefania Nistor

La 23 de ani, Ștefania Nistor a fost victima unei agresiuni care ar putea să o marcheze pe viață. Ea și unul dintre colegii săi au fost bătuți cu bestialitate de câțiva huligani, prezenți la mitingul diasporei. Abuscada s-a produs lângă un fast-food din Piața Victoriei. Câteva persoane care au fost de față la incident susțin că jandarmerița era inițial într-o unitate compactă, însă, ulterior, în urma problemelor iscate în fata restaurantului, totul a degenerat.

“S-a aruncat cu multe pietre in fast-food, iar geamurile au fost sparte cu scaunele aflate pe terasa. In mod normal, s-au produs niste pagube incredibile acolo, mai ales ca toate produsele alimentare si sticlele erau pe jos, distruse. Mizeria a ajuns si in strada, iar politista, din nefericire, a calcat pe o sticla, moment in care s-a dezechlilibrat si a cazut. In mod firesc, nu a mai putut sta in dispozitiv si imediat a fost atacata de protestatari. Noroc ca a mai ramas un coleg de a Jandarmerie in spate si a fost ajutata de el si de inca un cetatean, altfel, cine stie ce nenorocire s-ar fi produs”, au declarat câțiva martori, potrivit stirilekanald.ro.

La sfârșitul lunii trecute, Ștefania Nistor a fost surprinsă în timp ce era într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Un detaliu de pe corpul său a atras atenția mai multor călători.