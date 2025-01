A început recalcularea pensiilor și amânarea majorărilor! Anunț de ULTIMĂ ORĂ

Joi, 9 ianuarie 2025, încă de la primele ore ale dimineții, pensiile românilor au început să fie livrate. Danial Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii a oferit primele declarații despre recalcularea veniturilor seniorilor, dar și amânarea majorărilor.

Din cauza sărbătorilor legale de la începutul acestui an, pensiile seniorilor au fost livrate cu întârziere. Prin urmare, pensionarii care au ales să își primească veniturile pe cardurile bancare vor primi pensia vineri, 10 ianuarie 2025. Pentru restul, poștașii au început de joi, 9 ianuarie 2024, livrarea pensiilor. Pensii mărite la 3.920 de lei, începând cu 1 ianuarie 2025, pentru această categorie de pensionari din România

Potrivit directorului Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, deciziile de la mica recalculare a pensiilor, de care vor beneficia 1 milion de români, vor fi publicate în luna ianuarie. Mica recalculare se referă la veniturile cu caracter nepermanent, care pe legea veche nu erau luate în considerate în cadrul pensiei (sporuri, bonusuri, prime, al 13-lea salariu, ore suplimentare, acord global etc). Aceștia sunt pensionarii din România care vor primi câte 600 de lei în plus la pensie în 2025

Totodată, Danial Baciu a oferit asigurări în ceea ce privește problemele la softul care generează deciziile de pensionare. Acesta a declarat că deja au fost emise 40.000 de decizii – pentru lunile septembrie și octombrie.

„Sunt posibile aceste ajutoare, s-au mai dat, e vorba despre acele ajutoare one off. În anul 2023 am dat aceste ajutoare, ele se acordă într-o sumă fixă doar pensionarilor vulnerabili. S-au dat în funcție de tranșe de venituri, de nivelul pensiei. Acest lucru a fost posibil în 2023. Casa Națională de Pensii e pregătită să operaționalizeze orice decizie”, a spus directorul Casei Naționale de Pensii la Antena 3 CNN.