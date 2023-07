A încheiat relația cu Ema și a sărit imediat în brațele Dariei! Răzvan de la Insula Iubirii, sărut pătimaș în fața camerelor: „A fost ca la 16 ani”

Ema și Răzvan au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Cei doi au venit în cadrul emisiunii să își testeze relația, însă aceasta s-a destrămat rapid. Apropierile celor doi de ispite i-au făcut să își spună adio, iar imediat după despărțire Răzvan s-a refugiat în brațele Dariei, căreia i-a oferit și primul sărut.

Încă de la începutul emisiunii, Răzvan a simțit o conexiune aparte cu ispita Daria. Cei doi s-au apropiat destul de mult, iar gesturile lor de pe insulă arătau ca a unor îndrăgostiți. Cu toate acestea, au păstrat o mică distanță având în vedere că Răzvan era într-o relație. Însă, imediat ce Ema s-a despărțit de partenerul ei, acesta a fugit în brațele ispitei.

Răzvan și Daria, sărut pasional

După ce a văzut mai multe imagini compromițătoare cu iubitul său, Ema a decis să pună capăt relație. Hotărârea acesteia a venit exact în momentul în care Răzvan decidea și el același lucru. Așa că fiecare a luat-o pe drumul lui, iar imediat după despărțire, concurentul din Timișoara s-a refugiat în brațele ispitei de care s-a apropiat cel mai mult.

La doar câteva ore după ce devenit un bărbat singur, Răzvan a chemat-o pe Daria în camera lui. Cei doi s-au bucurat de momente bune de apropiere, iar totul a fost încununat cu un sărut pătimaș.

„Am avut un moment în camera mea, am zis să stăm puțin să ne relaxăm. Am fost foarte relaxați unul lângă celălalt. Țin să cred că a fost o chestie care a venit din ambele părți.

Nu am forțat, cel puțin așa am simțit (n.r. sărutul). Pentru mine a fost un sentiment foarte frumos, nu a durat o oră, a fost doar un sărut, după ne-am ridicat și am plecat”, a declarat Răzvan.

„Voia pupici și afecțiune”

La rândul ei, Daria a vorbit și ea despre momentul sărutului și nu s-a arătat neapărat prea încântată. Tânăra a mărturisit că nu își dorea ca acest lucru să se întâmple, însă nici nu s-a opus. Cât despre emoțiile trăite în timpul momentului pasional, Daria s-a arătat rece și a mărturisit că gândul i-a zburat la Ema.

„Îmi era foarte somn și am vrut să merg la mine în cameră ca să dorm. Am mers la el dacă tot a insistat, ce să facem? Voia pupici și afecțiune. Am încercat sa dorm, nu era momentul acela în care voiam să îl pup neapărat. Voiam să stăm așa ca doi prieteni, spate-n spate.

Sincer, primul sărut a fost ca la 16 ani când nu știi ce să faci. M-am gândit la Ema, am vrut să vadă cât de departe poate ajunge și cât de rapid… nu a uitat-o, dar a trecut peste. A fost primul sărut de pe insulă”, a declarat Daria.