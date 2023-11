A înșelat-o? ”A fost mâna lui Dumnezeu!” Bogdan Lățescu, fostul soț al Franciscăi, la momentul adevărului: când a început relația cu Laura

Bogdan Lățescu și Francisca s-au iubit vreme de 10 ani, însă acum fiecare și-a croit propriul drum în viață. Bărbatul are o relație de aproape un an cu Laura, femeia care i-a dăruit deja un copil, iar Francisca își împarte traiul cu Tj Miles. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre legătura pe care o are acum cu Francisca, despre povestea de iubire cu actuala parteneră, dar a dezbătut și subiectul infidelității.

Pentru că au tot existat zvonuri, de-a lungul timpului, care alimentau informația conform căreia Bogdan și Laura formau un cuplu încă din perioada în care acesta era căsătorit cu Francisca.

(NU RATA: Bogdan Lățescu îl face praf pe Tj Miles: „Nu este genul Franciscăi, pentru că ei îi plac bărbații mai masivi, nu măscăricii”)

Bogdan Lățescu și Laura se pregătesc pentru botezul copilului lor

CANCAN.RO: Pentru că tot am început discuția așa, povestește-mi puțin despre botez. Ați vrea ceva restrâns sau vorbim despre ceva fastuos?

Bogdan Lățescu: Acum facem doar botezul la biserică, asa, restrans, cu familia, creștinăm copilul, deoarece acum, în scurt timp, intrăm în postul Crăciunului. Petrecerea va fi undeva pe la sfarșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, nu am hotărât încă.

CANCAN.RO: Să vorbim și despre cariera ta. Cum ți-ai început-o, care e punctul pe care l-ai atins și unde ai vrea să ajungi?

Bogdan Lățescu: Am practicat mai multe sporturi de contact de-a lungul anilor, încă din școala generală am început cu karate shotokan, apoi Qwan Ki Do, box, kickboxing, sambo, MMA. În prezent, mă ocup de o afacere și mai merg la antrenamente de 3-4 ori pe săptămână doar pentru menținerea condiției fizice, în functie de timp. În viitorul apropiat, intentionez să deschid o sală mixta, fitness și sporturi de contact.

S-a cunoscut sau nu Bogdan cu actuala iubită în perioada în care era încă împreună cu Francisca?

CANCAN.RO: Cum te-ai cunoscut cu actuala ta parteneră?

Bogdan Lățescu: Pentru prima dată ne-am văzut la o sală de sport în luna noiembrie 2022, după care ne-am reîntâlnit la un centru SPA, apoi am făcut revelionul împreună, ne tatonam încă, dacă pot spune așa, iar relația noastră a început în luna ianuarie, anul acesta.

CANCAN.RO: Totul parcă s-a petrecut pe repede înainte. Gurile rele vorbesc despre faptul că ați fi fost împreună încă de când erai cu Francisca. Este adevărat?

Bogdan Lățescu: Proverbul “nu aduce anul ce aduce ceasul” s-a potrivit perfect în cazul meu! Persoanele apropiate din viața mea, și nu numai ele, știu foarte bine de când suntem împreună. Gurile rele nu degeaba se numesc “rele”. Merg doar pe presupuneri, invenții etc.

CANCAN.RO: Consideri că ai găsit femeia potrivită? Alături de care să fii o viață?

Bogdan Lățescu: Cu siguranță are atitudinea potrivită pentru a fi iubită și prețuită în cel mai frumos mod.

(VEZI ȘI: Am intrat în noua casă a Franciscăi și a lui TJ Miles! Cine-i șeful? Cum se ”sparg” banii? De ce musai draperii? Secretul din dormitor: ”Să nu vadă vecinii!”)

Laura a apărut în viața lui Bogdan atunci când acesta trecea prin supărare și dezamăgire

CANCAN.RO: Se întâmplă ca oamenii să fie împreună mulți ani și să nu realizeze mare lucru din punct de vedere familial, ca mai apoi să se despartă și să facă în scurt timp ce n-au făcut în ani. De ce crezi că s-a întamplat așa și în cazul tău?

Bogdan Lățescu: Nimic nu este întămplător! Cred că la mine a fost mâna lui Dumnezeu, El mi-a scos în cale femeia potrivită exact în momentul când aveam nevoie, într-o perioadă în care eram supărat și dezamăgit și totul a decurs pasional, natural, lucrurile au venit de la sine, contrar gurilor rele care considerau că este doar un pansament de moment. Iar acum avem dovada, suntem 3!

CANCAN.RO: Îți mai dorești copii?

Bogdan Lățescu: Da, încă unul, dacă ne ajută Dumnezeu, dar dacă vor fi încă doi, nu mă supăr.

CANCAN.RO: Mai comunici cu Francisca?

Bogdan Lățescu: Nu pot să urăsc o persoană alături de care mi-am petrecut 10 ani din viață. Nu-i doresc decât numai bine. Dacă ne întâlnim întâmplător pe la evenimente, ne salutăm, e normal, suntem civilizați.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.