A internat-o de urgență! Momente grele pentru Ruby! A făcut spectacol la Saga, apoi…

La doar câteva ore distanță de când a făcut spectacol la Saga, Ruby trece prin momente extrem de grele. Cea mai importantă femeie din viața sa a fost internată în cursul zilei de luni, la Spitalul Sf. Pantelimon. Chiar dacă instituția a fost în centrul unui scandal de proporții, artista are încredere că mamaie e pe mâni bune în „spitalul morții”. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Momente grele pentru Ruby, la nicio zi de când s-a bucurat de un real succes, la Festivalul Saga, potrivit propriilor mărturisiri. Artista a fost nevoită să-și interneze bunica în cursul zilei de luni, după ce femeia care a crescut-o, în vârstă de 87 de ani, se simțea slăbită și nu avea poftă de mâncare.

Cele două au locuit tot timpul împreună. În prezent, mamaie, cum îi spune artista, stătea cu aceasta în casa unor prieteni, dat fiind faptul că apartamentul lui Ruby e în renovare și acum.

„Încă renovăm apartamentul, nu e gata. Am luat-o efectiv, de la zero. Am primit un plan de la un arhitect, care m-a încântat. Nu știam ce presupune.

Ne-am relocat cu toții, și cu pisicile, câinii, bunica și iubitul la prietenii noștri, care stau în zonă.

Azi am internat-o pe bunica. Bolile bătrâneții… E foarte slăbită. Mutarea asta nu prea i-a priit. Acasă mai aleargă după căței, are mai mult loc să se desfășoare. Acum e tare slăbită, leșinată, nu mănâncă, nu ascultă. Are 87 de ani. Doctorul mi-a zis să o internez, să-i facă toate analizele și tot ce e nevoie. E la Pantelimon”, a mărturisit artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

( NU RATA: “NU VREAU SĂ-MI PUN PLOCOANELE!” APARIȚIE ȘOC A LUI RUBY LA UN EVENIMENT MONDEN: S-A COSTUMAT ÎN MIREASĂ, DAR… )

„Îmi pare rău…”

Chiar dacă instituția a fost în centrul unui scandal de proporții, artista are încredere că mamaie e pe mâni bune în „spitalul morții”.

„Am un doctor foarte bun la Spitalul Sf. Pantelimon, în care am foarte mare încredere. Îmi pare rău pentru ce a fost acolo, dar eu nu-mi fac griji. Tot spitalul o cunoaște, o iubește. O să fie bine, îi mai adaugă tratament. O să o luăm acasă ca și nouă”, a adăugat artista.

(Citește și: REACȚIA BUNICII LUI RUBY, DUPĂ CE ARTISTA A PUS POZE CU „BURTICA DE GRAVIDĂ”: „AI GRIJĂ, DOAMNE”)

„Nu-mi pot reveni”

Altfel, Ruby a fost extrem de încântată de succesul pe care l-a avut la Saga, cu o seară în urmă.

„Aseară am avut un eveniment waw, nu-mi pot reveni. A fost prea tare. Am cântat la Saga, eu cu toboșarul meu. Nu mai erau oameni la altă scenă. S-a umplut tot hangarul unde cântam, plus oameni pe afară”, ne-a mai spus aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.