Și-a dorit să aibă parte de o nuntă ca-n povești, dar finalul s-a dovedit a fi trist. O tânără de 27 de ani din Țara Galilor a organizat nunta la care visa, dar mirele… a dispărut! Iată ce s-a întâmplat la scurt timp!

Urma să aibă parte de unul dintre cele mai frumoase evenimente ale vieții de cuplu, dar a rămas cu buza umflată! O tânără în vârstă de 27 de ani urma să își pună pirostriile cu alesul inimii sale, în data de 15 septembrie 2022. Însă, povestea de dragoste s-a transformat rapid într-o dramă totală, pentru că mirele… a dispărut!

O mireasă s-a trezit singură în fața altarului, după ce mirele a dispărut

Kayley Stead, tânăra în vârstă de 27 de ani din Țara Galilor, a rămas șocată, după ce partenerul său, bărbatul care trebuia să fie lângă ea în fața altarului, a dispărut. Totul a avut loc pe 15 septembrie. Mai mult decât atât, tânăra și-a investit și toate economiile pe care le avea, pentru a avea parte de un eveniment de vis. Doar că visul s-a spulberat.

Cu o zi înainte să ajungă în fața altarului, Kayley a vorbit cu partenerul ei. Atunci, tânărul i-a comunicat că ar fi bine să nu mai vorbească toată seara și să se vadă direct la ceremonie, alături de familie și prieteni. Zis și făcut. Totul a decurs conform planului, până în momentul în care Kayley urma să ajungă în fața altarului. Șocul a fost imens atât pentru ea, cât și pentru invitați. Iar, pentru a nu pierde niciun ban, tânăra a decis să aibă loc, în continuare, evenimentul, fără mire.

”L-am văzut pe mire în jurul orei 16:00, cu o zi înainte de nuntă, și de atunci nu am mai auzit de el. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns și nu mi s-a spus niciun motiv pentru care s-a răzgândit. Nu am avut nicio explicație. Iar acum nici nu mai vreau, pentru că totul a trecut. A fost un șoc total. Nu aveam niciun indiciu că va face asta. Nu am vrut să am o amintire foarte tristă despre ziua asta, așa că am mers înainte cu planul, pentru că deja cheltuisem toți acei bani”, a povestit tânăra.

Știa că partenerul avea obiceiul de a pleca de acasă, pentru câteva ore, „ca să-și limpezească gândurile”. Tânăra, însă, de data aceasta, nu și-a mai explicat gestul pe care l-a făcut cel care trebuia să-i fie mire.

„Mi-am luat telefonul și am văzut că aveam un apel pierdut de la mama lui. Am sunat-o înapoi și ea plângea. Mi-a spus că a plecat la mașină la primele ore ale dimineții și dispăruse. În acel moment încă speram, deoarece pe tot parcursul relației noastre el mai pleca uneori la plimbare cu mașina ca să-și limpezească gândurile”, a spus tânăra, potrivit derbytelegraph.co.uk.

Sursă foto: Pixabay