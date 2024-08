A luat foc plaja! Imagini de infarct cu Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu sau Ramona Olaru

Finalul de săptămână vine cu un top incendiar, unde CANCAN.RO vă provoacă, doar dacă nu aveți probleme cu tensiunea, să urmăriți cele mai hot imagini cu vedetele noastre, de la plajă. Vă recomandăm un pahar cu apă rece și un evantai, nu de alta, dar există șanse mari să hiperventilați la vederea trupurilor întinse senzual pe șezlonguri. Avem de toate, pentru toți! Blonde, brune și roșcate, sunt aproape dezbrăcate! Dar punctul principal de atracție – picioarele! Care dintre vedetele de la noi și-a etalat cu cel mai deosebit talent picioarele la piscină? Verdictul e al vostru, doamnelor, dar mai ales, domnilor!

„La dreapta femei, te uiți fără să vrei”, asta dacă am merge pe același fir melodic de mai sus. Păi cum să nu te uiți, când divele din showbiz-ul autohton au scos artileria grea și au ieșit la plajă, hotărâte să facă ravagii! CANCAN.RO a făcut o selecție de colecție, cu cele mai tari picioare, care vor „păși” în imaginația privitorilor.

CITEȘTE ȘI: TOP SEXY-VEDETE ÎN COSTUMELE DE BAIE PREA STRÂMTE CĂRORA LI S-AU VĂZUT ”BUTONAȘII”! ”INCULPATE”: RAMONA OLARU, GINA PISTOL SAU ADELA POPESCU

Tot ce putem promite este faptul că avem o GALERIE FOTO pe cinste, care nu vă va dezamăgi. Am făcut top 30 picior peste picior, pentru orice privitor! Așadar, fără a mai prelungi suspansul, vă invităm să vă delectați și să vă răsfățați retina cu bombele sexy care au încins atmosfera!

Vedetele care au intrat în top 30 picior peste picior la plajă

Cu siguranță sunteți curioși care sunt divele care și-au etalat picioarele bronzate și bine unse cu ulei, spre deliciul privitorilor. Printre acestea se numără Mădălina Ghenea, Geanina Ilieș, Bianca Drăgușanu, Raluca Pulhac, Otniela, Ramona Olaru, Sandra Mutu, Alina Pușcaș, Ilinca Vandici, Anda Adam, Roxana Vancea, Xonia, Sânziana Negru, Dana Săvuică, Vica Blochina, Andreea Bălan și multe alte bunăciuni din showbiz-ul românesc.

Pe modelul: „Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place”, priviți și admirați fără rețineri! Cine stă cel mai provocator, care are glezna cea mai fină? Totul ține de preferințe, am spune noi. Așa cum am punctat mai sus, avem variante pentru toate gusturile. Iar cum acestea din urmă nu se discută, rămâne la latitudinea voastră să vă alegeți favorita.

Ramona Olaru și Andreea Bălan au băgat în boală privitorii

Un trup perfect, cu picioare luuungi, bronzate și o înghețată savurată senzual sunt ingredientele perfecte pentru a provoca palpitații domnilor. Iar Ramona Olaru știe asta foarte bine! Așa că a trecut la atac și s-a delectat cu o înghețată, pe care a avut grijă să o mănânce delicat, însă cu siguranță le-a stârnit imaginația bărbaților din jur. Andreea Bălan nu a fost nici ea foarte cuminte!

NU RATA: TOP 30 VEDETE CU LENJERIA INTIMĂ LA VEDERE. SUNĂ PERICULOS… BIANCA DRĂGUŞANU, IULIANA PEPE ŞI ANDREEA BĂNICĂ TRAGEŢI FUSTA MAI JOS!

Ce putem spune, versurile pe care le cânta în urmă cu ceva vreme i se potrivesc de minune: „ne iubim pe nisipul fierbinte, nu mai sunt o fată cuminte”. Te credem pe cuvânt, Andreea! Se poate observa cu ușurință faptul că blondina este o fire dezinvoltă. Piciorul sus, atenția la ea! Nimic de obiectat, orele în sala de dans au dat roade, iar artista „stă bine” pe gambe. Noi le-am prezentat, concluziile le trageți singuri. Însă cu siguranță putem afirma la unison că „bunăciunile” noastre au încins atmosfera, așa cum o fac în fiecare sezon estival, spre bucuria noastră, a privitorilor.