A murit Cătălina Isopescu, fiica fostului prezentator TV Emanuel Isopescu

Fiica lui Emanuel Isopescu, Cătălina, a încetat din viață. Tristul anunț a fost făcut pe Instagram, de jurnalista Roxana Voloșeniu.

Cătălina a fost celebră la începutul anilor 90, și acum doi ani a revenit în lumina reflectoarelor, după ce soțul ei, Oltin Hurezeanu, a participat la Exatlon.

După ce a lucrat în lumea modei la Munchen și Milano, unde a colaborat cu marile case, Cătălina a organizat în țară cele mai țări concursuri de fotomodele, după care a devenit acționar într-o mare firma de publicitate.

Tatăl ei s-a stins, în 2020

Fostul prezentator Emanuel Isopescu, în vârstă de 75 de ani, a decedat, a anunțat fiica acestuia pe pagina ei de Facebook . ”Drepții cu drepții, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun”, a scris Ioana Isopescu.



În 2011, Isopescu a suferit o operație dificilă la inimă și acuza într-o postare pe Facebook că s-ar fi infectat în spital cu clostridium difficile, o bacterie nosocomiala.

Fost jurnalist de investigatii, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile tv de calibru din Romania și s-a retras din activitate în 2011. Locuia retras în Tulcea unde avea o pensiune.



În luna iunie a acestui an, cunoscutul prezentator tv făcea un apel emoționant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate.

„Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informationale si al intrajutorarii. Am ajuns la mana voastra. Varsta, bolile si propria-mi inconștienta m-au lasat fara picioare”, scria Emanuel Isopescu.