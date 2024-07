A primit cadou o mașină de la avocatul lui Michael Jackson și a fost preferatul lui Ceaușescu, dar … Cui i-ar cere, acum, iertare?!

George Rotaru este inspirație cu a sa poveste de viață în care muzica îi este sens. Din cei 71 de ani de viață, 50 a cântat pe scenele lumii. O vreme a fost cântărețul preferat de Nicolae Ceaușescu, iar la un moment dat a primit cadou o mașină de la avocatul lui Michael Jackson. Însă desăvârșitul interpret nu o poate da uitării pe cea care l-a descoperit la festivalul „Crizantema de Aur”!

Este vorba despre Florentina Satmari, unul dintre cei mai importanți oameni din cariera lui George Rotaru. Fosta realizatoare de televiziune este persoana căreia prolifiul artist i-ar adresa cel mai sincer „iartă-mă”! Pentru mai multe discuții de suflet, urmăriți podcastul integral „ALTCEVA cu Adrian Artene„, pe canalul de YouTube dedicat.

( ACCESEAZĂ ȘI: CÂT CÂȘTIGA GEORGE ROTARU DIN SPECTACOLE ÎN PERIOADA COMUNISTĂ? „PREFERATUL LUI CEAUȘESCU” DESFIINȚEAZĂ MITUL LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE )

A primit cadou o mașină de la avocatul lui Michael Jackson și a fost preferatul lui Ceaușescu, dar i-ar cere iertare celei care l-a lansat: „M-a făcut artist Florentina Satmari!”

Adrian Artene: Sunt lucruri nespuse celor pe care i-ai pierdut? Te-ai gândit vreodată că ai fi simțit nevoia să le mai mărturisești lucruri și că n-ai mai apucat?

George Rotaru: Să știi că da. Cuvântul “iartă-mă, îmi pare rău”, pe care foarte multă lume nu îl are sau îl au și e greu de spus sau “te iubesc”…

Adrian Artene: Nu sunt rostite poate și din orgoliu?!

George Rotaru: Și din orgoliu. Dar sunt momente în care mă gândesc “uite ar fi trebuit să spun te rog, iartă-mă, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, hai să trecem și să o luăm de la început”, au fost cazuri.

Adrian Artene: Porți un “iartă-mă” în inimă, pe care încă nu l-ai pronunțat și ai avea posibilitatea să-l pronunți cuiva?

George Rotaru: Pe mine m-a făcut artist Florentina Satmari. M-a găsit într-un festival la “Crizantema de Aur”, a văzut în mine un talent, mi-a încredințat foarte multe melodii. La un moment dat, după ce m-am reîntors din America, relația noastră s-a răcit. Știu că era foarte influențabilă, apleca urechea unde trebuie, dar mai mult unde nu trebuie. Și am pierdut-o ca prietenă. Dumnezeu s-o ierte, a plecat, eu eram în America, dar dacă aș putea să-i spun “iartă-mă, Florentina, dacă ți-am greșit cu ceva”, aș vrea s-o fac. Deci pentru mine ea a fost mentorul meu. Dacă nu era Satmari, eu n-aș fi fost astăzi pe ecrane.

( CITEȘTE ȘI: GEORGE ROTARU ȘI NAARGHITA, POVESTE DE DRAGOSTE CA ÎN FILME. DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE LA ALTCEVA, CU ADRIAN ARTENE: „DE CÂTE ORI AM VENIT, AM ÎNCERCAT SĂ O CAUT…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.