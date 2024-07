George Rotaru și Naarghita, poveste de dragoste ca în filme. Dezvăluiri neștiute la Altceva, cu Adrian Artene: „De câte ori am venit, am încercat să o caut…”

George Rotaru (71 de ani) a cântat pe scenele lumii jumătate de secol. A fost cântărețul preferat de Nicolae Ceaușescu, iar la un moment dat a primit cadou o mașină de la avocatul lui Michael Jackson. Invitat în cadrul podcastului Altceva, cu Adrian Artene, acesta a vorbit și despre povestea de dragoste dintre el și Naarghita, celebra artistă de muzică indiană.

Sâmbătă, 6 iulie, a avut loc premiera unei noi ediții din podcastul Altceva, cu Adrian Artene, în cadrul căruia a fost invitat George Rotaru. Celebrul artista a abordat mai multe subiecte, printre care și povestea de dragoste pe care a trăit-o cu frumoasa Naarghita.

George Rotaru s-a născut în Făgăraș, dar cunoaște America asemenea propriei palme pentru că, acolo, de mai bine de 30 de ani, merge să cânte pentru toți cei care adoră să asculte muzică de suflet. Povestea lui de viață poate fi inspirație pentru multă lume.

Printre cele mai palpitante „aventuri” ale vieții sale se numără povestea de dragoste pe care a trăit-o cu artista de muzică indiană, Naarghita. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în anul 1977, la scurt timp după cutremurul devastator din România.

„După cutremurul din 1977, au fost niște spectacole de ajutorare pentru sinistrați și ea a venit. Este o poveste foarte interesantă. Noi aveam un autocar al teatrului, Fiat 800, alea casate de italieni… și vine ea, impecabilă, parfumată. Era o mare vedetă pe vremea aceea și va rămâne în toate timpurile. A venit cu camerista după ea și zice: «Plecăm, da?», am poftit-o și ea zice: «Ce-i ăsta? Are aer condiționat? Dacă nu are, eu nu plec cu așa ceva». În două ore am primit un autocar, dacă vă aduceți aminte acele autocare mai frumoase pe vremea aceea, numai străinii veneau cu ele. Așa am plecat și noi în turneu în condiții extraordinare.”, a declarat George Rotaru în cadrul podcastului Altceva, cu Adrian Artene.