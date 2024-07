Cât câștiga George Rotaru din spectacole în perioada comunistă? „Preferatul lui Ceaușescu” desființează mitul la Altceva cu Adrian Artene

George Rotaru, în vârstă de 71 de ani, împărtășește o poveste de viață dedicată muzicii, care i-a marcat existența. Timp de 50 de ani, el a străbătut scenele lumii cu pasiunea sa pentru cântec. În perioada comunistă, a fost artistul preferat al lui Nicolae Ceaușescu și a avut onoarea de a primi un cadou special de la avocatul lui Michael Jackson.

Originar din Făgăraș, George Rotaru este familiarizat cu America ca și cum ar fi a doua sa casă, fiindcă de peste 30 de ani merge acolo să cânte pentru publicul său devotat, indiferent dacă aceștia sunt români din diaspora sau localnici americani. Într-o confesiune emoționantă, artistul dezvăluie povestea de iubire pe care a trăit-o cu Naarghita, o artistă renumită din muzica indiană.

De-a lungul carierei sale, George Rotaru a avut privilegiul să cunoască vedete internaționale precum Tony Bennett, să participe la petrecerile organizate de Nadia Comăneci în America și să cânte alături de legendara Gigi Marga.

Ce spune George Rotaru despre faptul că a fost considerat artistul preferat al lui Nicolae Ceaușescu

George Rotaru a fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din perioada comunistă. A fost foarte admirat de Nicolae Ceuașescu , care l-a „înfiat”. Invitat în podcast-ul Altceva cu Adrian Artene, artistul a povestit cele mai remarcabile momente din cariera sa din epoca de aur a lui Nicolae Ceaușescu. Se pare că totul era foarte strict din partea regimului comunist.

Atunci când venea vorba despre onorariul pentru spectacole, George Rotaru a dezvăluit că era angajat al Consiliului Culturii. Aceasta era instituția care îi trimitea la spectacolele la care, de cele mai multe ori, luau parte și tovarășii Elena și Nicolae Ceaușescu.

„Asta este povestea Mariei. Eu eram angajat. Pe noi ne trimitea Consiliul Culturii. Cum a cântat ea, în ce formă, nu știu. Dar pe noi, nu. Noi eram angajați. Plecam de la Făgăraș de la Casa de Cultură. Car bani? Fără bani. Fiecare dintre noi care cântam era angajați la teatru, și eu eram acolo și nu-mi aduc aminte să fi primit vreun ban”, a spus George Rotaru despre plata concertelor în perioada comunistă.

Mai mult, George Rotaru a vrut să desființeze mitul conform căruia ar fi fost preferatul lui Ceaușescu. Acesta susține că presa a mai înflorit acest lucru, înaintea lui existând artiști de renume, care au fost mult mai apreciați de liderul comunist.

„De trei ori. Presa și lumea spune că am fost preferatul familiei. Eu nu cred că am fost, știi tu, se mai înflorește. Au fost mulți înaintea mea, a fost Dolănescu, alți mari cântăreți, dar unul dintre ai, am cântat și eu așa. I-a plăcut, știu foarte mult i-a plăcut ce făceam eu, dar ca să zici că am fost preferatul lui Ceaușescu”, a mai spus artistul.

