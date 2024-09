A prins-o în fapt cu altul, după ultima noapte de dragoste! Bogdan Mocanu, scandal cu amantul: ”Am vrut să ne rezolvăm problemele ca bărbații”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări de mâine, 10 septembrie, ora 19:00, Bogdan Mocanu povestește cum și-a prins iubita la masă cu alt bărbat, într-un restaurant de fițe din Capitală. Deși înainte cu o seară dormiseră împreună, chiar la el acasă, influencerița s-a afișat la nici 24 de ore distanță la brațul altui bărbat. Bogdan a mers să îi confrunte, iar ce a urmat este de filme!

Bogdan Mocanu urmează să joace rolul ”Burlacului” în cadrul unui show matrimonial, despre care a dezvăluit toate detaliile în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări de mâine, 10 septembrie, ora 19:00. Însă chiar dacă acum s-au înscris pentru el sute de doamne și domnișoare care vor să îi fure inima, de-a lungul vieții sale, amicul lui Jador a fost pus în situații extrem de jenante, culmea, tot de către femei! Și în ce hal!

După o relație de ani buni, artistul și-a prins ”în fapt” iubita, cu alt bărbat la masă. Deși înainte cu seară Bogdan și domnișoara cu pricina dormiseră împreună, a doua zi, aceasta a apărut subit la brațul altui bărbat! Sunat de către prietenii care l-au anunțat că iubita lui este la restaurant cu altcineva, Bogdan a mers să ia taurul de coarne!

”O fostă dintre ale mele, care e și persoană publică, dar nu mai dau nume acum, că e și căsătorită și are și copil… (…) Eram cu Jador în oraș și am primit mesaj că era la It Cucina cu altcineva, de mână. M-am dus să văd și eu, eram cu frații Tate și mai mulți prieteni la o masă de lângă. Am observat că era cu un băiat. M-am dus la ea, am întrebat-o cine e, mi-a zis că-s doar prieteni”, spune luptătorul din RXF, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări de mâine, 10 septembrie, ora 19:00.

”Am vrut să ne rezolvăm problemele ca bărbații”

Văzut că este mințit pe față, influencerul nu s-a lăsat mai prejos și i-a propus individului în cauză să își rezolve problemele ”ca bărbații”, însă ce a urmat a fost și mai rău. Cu nervii la pământ din cauza iubitei infidele, prietenul lui Jador a mai primit o lovitură sub centură.

”Atunci am ridicat tonul la ea, pentru că era evident că nu erau doar prieteni, iar respectivul m-a luat de mână și mi-a zis că e femeia lui, adică femeia cu care fusesem eu la mine acasă, fix cu o seară înainte, adică nevasta mea.

Am ieșit apoi afară cu el. A fost un conflict, am vrut să ne rezolvăm problemele ca bărbații, să zic așa. Înainte să începem însă, mi-a zis că se vede că nu sunt din București, pentru că aici azi e cu tine, mâine cu altul, mâine cu altul. Mi-a zis că nu am de ce să mă supăr, pentru că mâine poate e cu altul. Am văzut că și lui îi era milă de mine.

Am plecat înapoi cu coada între picioare, mă băteau și bodyguarzii pe umăr, era ca o defilare a rușinii. A venit și patronul, Enzo, și mă bătea pe umăr. Am zis că prin asemenea rușine nu o să mai trec nicidată”, își amintește Bogdan Mocanu.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări de mâine, 10 septembrie, ora 19:00, Bogdan vorbește și despre show-ul matrimonial în care va juca rolul ”Burlacului”, despre femeile care s-au înscris la casting, dar și despre relația cu tatăl său, care este și în juriul emisiunii. Așadar, nu ratați declarațiile influencerului!

