Cum arată penthouse-ul de 350.000 de euro în care locuiește Bogdan Mocanu. Are jacuzzi pe terasă și baie doar din sticlă

Bogdan Mocanu a devenit cunoscut publicului odată cu emisiunea Puterea Dragostei, care era difuzată la Kanal D înainte să apară Casa Iubirii. Primul sezon al producției fenomen de la postul TV a fost câștigat de către Mocanu. Faima a venit peste noapte, iar treptat el s-a implicat în tot mai multe proiecte de televiziune ori din mediul online. A câștigat bani frumoși din munca lui de pe internet, iar odată cu fiecare apariție TV i s-a umplut și contul bancar. După multă trudă, tânărul a reușit să-și cumpere un apartament de sute de mii de euro. Cum arată casa de vis a fostului iubit al Andrei Volos?

Bogdan Mocanu a reușit să strângă o avere în urma emisiunii Puterea Dragostei, dar și a altor producții la care a mai luat parte de-a lungul timpului. Ce-i drept, faima a cunoscut-o prin prisma participării lui în competiția de la Kanal D, apoi proiectele au început să apară treptat. A devenit foarte cunoscut și-n mediul online, unde s-a bucurat de multe campanii publicitare care au fost plătite. Prietenia cu Jador i-a adus beneficii materiale, căci manelistul era însoțit adesea de Bogdan la evenimente. Sigur, asta până când au încheiat orice urmă de amiciție.

Bogdan Mocanu a reușit să strângă bani frumoși, din care și-a cumpărat un apartament de vis. Este vorba despre un penthouse, situat într-o zonă bună a Capitalei, pentru care tânărul a scos din buzunar nu mai puțin de 350.000 de euro. Și-a amenajat casa după bunul său plac și a cumpărat cele mai frumoase piese de mobilier, cu care se laudă acum pe internet.

Apartamentul său din Berceni are o priveliște superbă! Încă mai are bani de investit în casă, însă chiar și așa totul arată impecabil. Bogdan Mocanu i-a surprins pe toți, după ce a arătat pe internet că din pat își poate vedea iubita cum face duș. Asta pentru că pereții de la baia lui nu există! Sunt înlocuiți cu o sticlă transparentă, care oferă o priveliște de milioane. De pe terasă nu lipsește jacuzzi-ul pe care Bogdan a plătit nu mai puțin de 7000 de euro!

„Tot ceea ce o să vezi este desenat de mine pe tabletă, nu am avut designer de interior. Dormitorul principal care nu are tavanul finalizat. De asta ți-am zis că trebuie să mai investesc bani. O să fie totul negru cu sticlă. Baia în fața patului ca să am o priveliște drăguță când face iubita duș.

Aici îmi țin adidașii mai scumpicei. Terasa era mult prea mare, dar am făcut sufrageria. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar televizorul este foarte mare. În ceea ce privește terasa nu m-am hotărât dacă să o acopăr sau nu. Mi-am pus un jacuzzi aici, am dat cam 7.000 de euro pe el dacă nu mă înșel, dar e cu tot ce îți trebuie. Priveliștea de pe terasă nu e cea mai frumoasă, dar ce îmi place e că în jurul meu sunt doar case”, a mărturisit Bogdan Mocanu pe TikTok.