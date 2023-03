Gina Pistol a rămas în ”pană”! I s-a dus mașinuța ei dragă, pe care o ghidona ca o veritabilă șoferiță. Nu, nu i s-a furat, a băgat-o-n service, pentru că situația o cerea. În aceeași zi, iubita lui Smiley își programase și o sesiune de shopping, la mall-ul din Băneasa. Și avea să se încurce, puțintel. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Gina Pistol s-a îmbrăcat sport, hanorac și pantaloni de trening bleu, și a luat ”viteză”. Cu mașina ei, doar că avea să se oprească la jumătatea drumului, deși destinația finală era în centrul comercial din Băneasa. Autoturismul iubitei lui Smiley ”striga” după service, iar Ginuța a parcat fix unde trebuia. Și-a lăsat mașinuța pe mâinile pricepuților și…

Gina Pistol și-a lăsat mașina în service și a plecat cu Uber-ul la shopping

A scos telefonul și a tastat. Uber. Apoi, s-a întreținut cu cineva, pe trotuar, tot pe mobil. A făcut pași în stânga și-n dreapta în așteptare, până când comanda i-a sosit. Un Logan a tras pe dreapta, lângă bordură, dar câțiva metri mai departe. Gina Pistol a mărit pasul și a ajuns. A urcat în spate și s-a lăsat dusă…Ei, nu ca ”pe aripile vântului”, dar a ajuns la mall. Acolo avea să-și facă de cap. A ”colindat”, a văzut, a și cumpărat.

Sesiune încheiată cu brio! Calea întoarsă avea s-o facă tot cu un Uber, pentru că mașina ei avea să mai ”zacă” o perioadă în service.

Cum s-a schimbat viața Ginei Pistol după ce a devenit mămică

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți acum doi ani, iar de atunci viața moderatoarei TV pare să fi trecut prin numeroase modificări dramatice. Iubita lui Smiley recunoaște că postura de mamă a adus cu sine angoase și stări la care aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată.

Vedeta în vârstă de 40 de ani a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că momentele de după naștere sunt un fenomen cât se poate de real, greu perceptibil pentru cei ce nu se află în postura de părinte. Chiar dacă sarcina a fost una lipsită de probleme, venirea pe lume a lui Josephine i-a schimbat total cursul vieții.

“Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a declarat, în exclusivitate, Gina Pistol.

