A rămas mască! Cât bacșiș a primit un chelner de la Mircea Badea. Vedeta i-a contrariat pe toți din restaurant

În urmă cu ceva timp, Mircea Badea a avut parte de o experiență inedită într-un restaurant din New York. A luat cina în oraș, s-a delectat cu preparate ca la carte, însă când a venit momentul să achite nota de plată a avut parte de o surpriză, la fel și chelnerul ce l-a servit întreaga seară.

Recent, Mircea Badea a povestit un episod amuzant din una dintre vacanțele sale. Vedeta TV se afla în New York și a vrut să încerce preparatele locale, așa că a cinat într-un restaurant situat în apropiere de Central Park. După o masă copioasă, Mircea Badea a trebuit să și plătească. A primit nota, iar chelnerul aștepta entuziasmat bacșișul.

Așa cum era obișnuit, Mircea Badea a lăsat bacșiș 10% din nota de plată, iar chelnerul a rămas mască când a văzut suma.Realizatorul emisiunii „În gura presei” s-a arătat contrariat și a vrut să știe dacă a greșit cu ceva. Dacă în România de obicei bacșișul se ridică la 10% din valoare consumației, în SUA, iată, lucrurile stau diferit. Clienții obișnuiesc să ofere un bacșiș cu mult mai mare, cel puțin 20%.

„Am fost la New York. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă. «A fost totul ok? V-a deranjat ceva?».

Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: «Dar de ce întrebați?». Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea”, a povestit Mircea Badea.

Mircea Badea, fără bani în buzunar

Chiar dacă acum își permite tot ce vrea, Mircea Badea a recunoscut că, de-a lungul timpului, a trecut prin perioade extrem de dificile din punct de vedere financiar, chiar și atunci când devenise deja celebru. Pe vreme când avea 30 de ani, Mircea Badea a traversat o perioadă extrem de grea. Deși devenise cunoscut, mai bine de un an a fost șomer și a trebuit să se descurce așa cum a putut.

„Eu la 30 de ani, deci de ziua mea, clar eram șomer și muritor de foame. A fost horror! Am avut multe perioade cu adevărat oribile din multe puncte de vedere. Unele din motive exterioare, altele din motive interioare. Adică aș putea, dacă aș ști să scriu și m-aş pricepe la treaba asta, aș putea să scriu niște tratate despre demonii interiori. Cum era să mor de foame și să te cunoască toată lumea? Nasol!

Vreau să spun că cercetam rubricile pe vremuri cu locuri de muncă. De altfel, pentru mine n-a fost ceva nou, pentru că eu mai murisem de foame și când făceam matinal cu doamna Teo Trandafir. Noi am vrut să ne angajăm, deci să ne luăm un al doilea serviciu. Aveam trei ore de matinal, cum s-ar spune mai nou, matinalul de dimineață și ne-am gândit: bă, restul zilei ce facem? Să muncim dracului, să mâncăm.”, a declarat Mircea Badea, în cadrul unei emisiuni.

